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Внешняя политика 15.03.2017 07:58

Азербайджан и Франция подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Франция подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны в Париже по итогам переговоров между президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Франсуа Олландом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, стороны подписали «Меморандум о взаимопонимании между Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана и Министерством международных связей по окружающей среде, энергетике, морю и климату Франции». Документ подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и государственный секретарь Франции по вопросам транспорта, мореходства и рыболовства Алан Видалиес.

Кроме этого, посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков и заместитель генерального директора Французского агентства развития Филип Бодуэн подписали «Кредитный договор между Французским агентством развития и Азербайджаном».

Помимо этого, были подписаны «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Государственным секретариатом по государственным реформам и упрощению при премьер-министре Франции в области оказания государственных услуг».

Стороны также подписали «Протокол намерений между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Министерством жилья и устойчивого развития Франции», «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий Франции в области инноваций, информационных и коммуникационных технологий».

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]