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Дальнее зарубежье 15.03.2017 08:37

На Алеутских островах США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в акватории Тихого океана близ Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:01 мск в среду землетрясения имел координаты 52.26 градуса северной широты и -170.62 градуса западной долготы и находился в 245 км восточнее поселка Атка на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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Тэги: США, АЛЯСКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]