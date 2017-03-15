На Алеутских островах США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в акватории Тихого океана близ Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:01 мск в среду землетрясения имел координаты 52.26 градуса северной широты и -170.62 градуса западной долготы и находился в 245 км восточнее поселка Атка на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".