В Нидерландах пройдут выборы в парламент

Голосование на выборах в парламент Нидерландов состоится в среду.

Всего в выборах примут участие 28 партий, чьи представители по итогам голосования распределят между собой 150 мест в нижней палате парламента.

Как ожидается, основная борьба за большинство мест в парламенте развернется между праволиберальной "Народной партией за свободу и демократию" действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и ультраправой "Партией свободы" Герта Вилдерса.

По результатам опросов на конец февраля, "Партия свободы" могла бы претендовать на 24-28 мест, а "Народная партия за свободу и демократию" могла бы получить от 23 до 27 мест. В процентном выражении партии М.Рютте досталось бы 15,2%-16,9% голосов избирателей, партии Г.Вилдерса - 15,8%-17,6%.

Власти Нидерландов решили временно отказаться от обработки результатов парламентских выборов с помощью компьютерных систем. Причиной такого решения является то, что системы обработки голосов значительно устарели и могут, по мнению властей, стать целью хакеров. Таким образом, подсчет бюллетеней в избирательных участках будет проводиться вручную.

В настоящее время у партии М.Рютте 40 мест в парламенте, на пять мест меньше у социал-демократической "Партии труда", еще 15 мест занимает "Социалистическая партия", 13 мест у партии "Христианско-демократический призыв", по 12 мест у партии Г.Вилдерса и лево-либеральной "Демократы 66". Пять мест в парламенте Нидерландов занимают представители ортодоксально-протестантской партии "Христианский Союз", четыре - партии "Зеленые левые", три места у "Реформатской партии", придерживающейся консервативной линии, два - у "Партии защиты животных", одно место имеет представляющая интересы пенсионеров партия "50 плюс", а также в парламент входят восемь независимых депутатов.