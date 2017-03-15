Москва и Анкара продолжат разговор о возможных поставках С-400 турецкой стороне - газета

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Москве на прошлой неделе обсудили возможность поставок турецкой стороне систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, пишут в среду "Известия".
По информации газеты, турецкая сторона высказала заинтересованность в покупке С-400 и пока приценивается к возможному контракту. Российская сторона также не возражает против сотрудничества в этой сфере, подтвердил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор", - приводит газета слова Д.Пескова.
Вопрос продажи турецкой стороне системы противовоздушной обороны С-400 "обсуждался" во время переговоров в Кремле, заявил "Известиям" и глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Пока Анкара выясняет, в какой комплектации российские С-400 могут быть поставлены в Турцию. Если договоренности в итоге будут достигнуты, оформлением заказа займутся профильные ведомства двух стран", - говорится в публикации.
Ранее гендиректор госкорорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе новейших систем ПВО С-400 "Триумф".
"Турция - да, они высказывали пожелание, хотели получить кредит, но пока вопрос еще не решен. Это уже министерства финансов ведут переговоры, как они подпишут, как примут решение о выделении того или иного кредита по объему - так мы уже будем и дальше подписывать контракты на поставки", - сказал С.Чемезов во вторник в программе "В рабочий полдень" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Отвечая на уточняющий вопрос, "это по поводу поставок С-400 "Триумф", С.Чемезов сказал: "В том числе С-400. Да".
При этом он затруднился сказать, когда будет принято соответствующее решение. "Трудно сказать", - отметил С.Чемезов.
Отвечая на вопрос о размере предоплаты, которую обычно берёт "Рособоронэкспорт" при такого рода сделках, С.Чемезов сказал, что речь идёт о 15-30%.
Зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
ЗРС С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.
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