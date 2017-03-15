Прокуратура Южной Кореи намерена на будущей неделе допросить бывшего президента страны - СМИ

Прокуратура Южной Кореи объявила адвокатам отправленной в отставку президента страны Пак Кын Хе, что 21 марта ее вызовут на допрос по делу о разразившемся вокруг нее коррупционном скандале, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Дело о коррупции было заведено в отношении приближенной Пак Кын Хе - Цой Сун Силь. Ее обвиняют в том, что она, прикрываясь дружескими отношениями с президентом, вымогала финансовые средства у крупных южнокорейских компаний, а также пыталась вмешиваться в государственные дела.

Как сообщалось, обвинения в вымогательстве, коррупции и других преступлениях могут быть предъявлены и самой Пак Кын Хе, которая их отвергает.

Покидая пост главы государства, Пак Кын Хе заявила, что "хотя на это и потребуется время, я верю, что правда всплывет наружу".

Представители экс-президента подтвердили, что вызов в прокуратуру Пак Кын Хе получен.