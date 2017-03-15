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Дальнее зарубежье 15.03.2017 09:14

Прокуратура Южной Кореи намерена на будущей неделе допросить бывшего президента страны - СМИ

Прокуратура Южной Кореи объявила адвокатам отправленной в отставку президента страны Пак Кын Хе, что 21 марта ее вызовут на допрос по делу о разразившемся вокруг нее коррупционном скандале, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Дело о коррупции было заведено в отношении приближенной Пак Кын Хе - Цой Сун Силь. Ее обвиняют в том, что она, прикрываясь дружескими отношениями с президентом, вымогала финансовые средства у крупных южнокорейских компаний, а также пыталась вмешиваться в государственные дела.

Как сообщалось, обвинения в вымогательстве, коррупции и других преступлениях могут быть предъявлены и самой Пак Кын Хе, которая их отвергает.

Покидая пост главы государства, Пак Кын Хе заявила, что "хотя на это и потребуется время, я верю, что правда всплывет наружу".

Представители экс-президента подтвердили, что вызов в прокуратуру Пак Кын Хе получен.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]