В Белом доме назвали сумму доходов Трампа за 2005 год после угрозы телеведущей обнародовать его налоговую декларацию

Доход президента США Дональда Трампа в 2005 году составил более $150 млн, из них он заплатил налоги в размере $38 млн, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на Белый дом.
Данная информация была обнародована вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу заявила, что располагает налоговой декларацией Д.Трампа за 2005 год и намерена рассказать подробности в эфире телеканала.
Между тем, представитель Белого дома, которого цитирует АП, подчеркнул, что Д.Трамп "не был обязан платить больше, чем того требует закон".
Кроме того, как заявили в Белом доме, публикация налоговых деклараций президента США будет незаконной.
"Вы знаете, вам так безнадежно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить историю по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности", - сказал представитель администрации США, слова которого приводит АП.
Д.Трамп, являющийся миллиардером, в ходе президентской кампании отказался представить общественности свои налоговые декларации, став первым президентом за многие годы, который пошел на такой шаг. Этим он вызвал огонь критики со стороны демократов.
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