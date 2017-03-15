Китай с оптимизмом смотрит на будущее китайско-американских отношений - премьер Госсовета КНР

Руководители Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили готовность к дальнейшему развитию отношений между двумя станами, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В ходе телефонной беседы председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Д.Трамп подтвердили, что выступают за поступательное движение в области двухсторонних отношений", - сказал он на пресс-конференции после закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
По словам премьера, Д.Трамп и другие американские официальные представители заявили, что Вашингтон будет строго следовать политике "одного Китая".
"Это является основой отношений между Китаем и США, она не может быть нарушена", - подчеркнул Ли Кэцян.
Он отметил, что, несмотря на существующие разногласия, он "полон оптимизма" в отношении перспектив развития китайско-американских отношений, которые играют важную роль в деле обеспечения мира и стабильности в регионе и глобальном масштабе, а также отвечают интересам народов обеих государств.
Что касается противоречий, то их доля "будет сокращаться", считает Ли Кэцян.
"Китай не хочет торговой войны с США", - сказал он, отвечая на вопрос о претензиях Вашингтона к Китаю в сфере торгово-экономического сотрудничества.
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