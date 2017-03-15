Для сбалансированной торговли с Китаем Европа должна снять ограничения на экспорт в Китай высоких технологий - премьер Госсовета КНР

Страны Евросоюза должны снять ограничения на экспорт в Китай продукции высоких технологий, чтобы обеспечить баланс в двухсторонней торговле, завил в на пресс-конференции в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Снятие ограничений на экспорт товаров, относящихся к высоким технологиям, поможет сбалансировать двухстороннюю торговлю между Китаем и ЕС", - сказал он.

При этом, Ли Кэцян, отвечая на вопрос о том, как преодолеть большой профицит КНР в торговле с Европой отметил, что "Китай не стремится к профициту, он выступает за баланс в торговле". В противном случае торгово-экономические связи не могут развиваться на стабильной основе.

Он признал наличие разногласий в сфере торговли с ЕС, подчеркнув, что у сторон "существует опыт их преодоления путем консультаций".