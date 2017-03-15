Для сбалансированной торговли с Китаем Европа должна снять ограничения на экспорт в Китай высоких технологий - премьер Госсовета КНР

Страны Евросоюза должны снять ограничения на экспорт в Китай продукции высоких технологий, чтобы обеспечить баланс в двухсторонней торговле, завил в на пресс-конференции в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Снятие ограничений на экспорт товаров, относящихся к высоким технологиям, поможет сбалансировать двухстороннюю торговлю между Китаем и ЕС", - сказал он.
При этом, Ли Кэцян, отвечая на вопрос о том, как преодолеть большой профицит КНР в торговле с Европой отметил, что "Китай не стремится к профициту, он выступает за баланс в торговле". В противном случае торгово-экономические связи не могут развиваться на стабильной основе.
Он признал наличие разногласий в сфере торговли с ЕС, подчеркнув, что у сторон "существует опыт их преодоления путем консультаций".
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