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Дальнее зарубежье 15.03.2017 10:03

Для сбалансированной торговли с Китаем Европа должна снять ограничения на экспорт в Китай высоких технологий - премьер Госсовета КНР

Страны Евросоюза должны снять ограничения на экспорт в Китай продукции высоких технологий, чтобы обеспечить баланс в двухсторонней торговле, завил в на пресс-конференции в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Снятие ограничений на экспорт товаров, относящихся к высоким технологиям, поможет сбалансировать двухстороннюю торговлю между Китаем и ЕС", - сказал он.

При этом, Ли Кэцян, отвечая на вопрос о том, как преодолеть большой профицит КНР в торговле с Европой отметил, что "Китай не стремится к профициту, он выступает за баланс в торговле". В противном случае торгово-экономические связи не могут развиваться на стабильной основе.

Он признал наличие разногласий в сфере торговли с ЕС, подчеркнув, что у сторон "существует опыт их преодоления путем консультаций".

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОПА, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]