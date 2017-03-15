Эр-Рияд заверил участников рынка нефти, что привержен соглашению о снижении добычи

Саудовская Аравия привержена задаче стабилизации мирового рынка нефти, заявило во вторник вечером министерство энергетики страны.

"Саудовская Аравия заверяет участников рынка, что она имеет приверженность и решимость стабилизировать мировой рынок нефти, тесно взаимодействуя с другими присоединившимися членами и не-членами ОПЕК", - говорится в заявлении.

Рынок накануне взволновали последние данные ОПЕК, из которых можно было заключить, что Саудовская Аравия, по ее собственным данным, начала наращивать добычу нефти. Согласно вторичным источникам, в стране произошло снижение добычи.

Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 747 тыс. баррелей в сутки - до 9,797 млн б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о снижении добычи на 533 тыс. б/с.