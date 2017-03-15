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ТЭК 15.03.2017 09:00

Эр-Рияд заверил участников рынка нефти, что привержен соглашению о снижении добычи

Саудовская Аравия привержена задаче стабилизации мирового рынка нефти, заявило во вторник вечером министерство энергетики страны.

"Саудовская Аравия заверяет участников рынка, что она имеет приверженность и решимость стабилизировать мировой рынок нефти, тесно взаимодействуя с другими присоединившимися членами и не-членами ОПЕК", - говорится в заявлении.

Рынок накануне взволновали последние данные ОПЕК, из которых можно было заключить, что Саудовская Аравия, по ее собственным данным, начала наращивать добычу нефти. Согласно вторичным источникам, в стране произошло снижение добычи.

Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 747 тыс. баррелей в сутки - до 9,797 млн б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о снижении добычи на 533 тыс. б/с.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]