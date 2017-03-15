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СНГ 15.03.2017 10:13

Около $1,4 млн собрано для жителей поселка под Бишкеком, на который в январе упал грузовой "Боинг"

МЧС Киргизии закрыло специальный счет, на который граждане республики перечисляли средства в помощь пострадавшим жителям поселка Дачи Су, на который 16 января рухнул грузовой "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании.

"По состоянию на 17:00 часов 14 марта 2017 года на специальный счет МЧС Киргизии поступило 96 млн 532 тыс. 026 сом 61 тыйын (около $1,4 млн), счет с 15 марта закрыт", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

По его словам, собранные средства будут переданы правительственной комиссии.

"Для прозрачности распределения денежных средств в состав комиссии войдут также и пострадавшие", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он добавил, что на открытый сразу после авиакатастрофы специальный счет поступали денежные средства от юридических лиц и частных лиц.

Ранее первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что все средства, поступившие на счет в помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы, "будут распределены в ближайшее время справедливо между всеми пострадавшими".

Он также заявил, что лишившиеся домов жители поселка Дачи Су, проживающие в выделенных правительством квартирах, "продолжат там находиться до тех пор, пока не решится вопрос обеспечения жильем".

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежавший турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок Дачи СУ. Погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ПОСТРАДАВШИЕ, СЧЕТ


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