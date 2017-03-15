Нефть дорожает в среду на заявлениях Саудовской Аравии, Brent поднялась до $51,63 за баррель

Нефть дорожает в среду на заявлении Саудовской Аравии о приверженности задаче стабилизации мирового рынка нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 увеличилась на $0,71 (1,4%) - до $51,63 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,43 (0,84%) - до $50,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,79 (1,7%) - до $48,51 за баррель. Контракт подешевел на $0,68 (1,4%) - до $47,72 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные ОПЕК, опубликованные накануне, указали на увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в феврале текущего года на 263 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до более 10 млн б/с. Уровень добычи в стране, однако, остался ниже показателя, согласованного в рамках договоренности о сокращении производства нефти государствами ОПЕК.

В целом страны ОПЕК в феврале сократили добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 млн б/с.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило во вторник, что государство по-прежнему привержено задаче стабилизации мирового рынка нефти.

"Саудовская Аравия заверяет участников рынка, что она имеет приверженность и решимость стабилизировать мировой рынок нефти, тесно взаимодействуя с другими присоединившимися членами и не-членами ОПЕК", - говорится в заявлении.

Министерство сообщило, что в феврале сократило поставки нефти на мировой рынок на 90 тыс. б/с - до 9,9 млн баррелей, а остальная часть добытой нефти была направлена в собственные хранилища королевства.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 531 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах нефти в США будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,5 млн баррелей.