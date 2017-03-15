Китай будет поддерживать стабильный обменный курс нацвалюты - Ли Кэцян

Китай не планирует снижать обменный курс юаня для стимулирования экспорта, и будет поддерживать его на стабильном уровне, заявил на пресс-конференции в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"У Китая нет планов девальвировать свою валюту ради увеличения экспорта", - сказал он журналистам по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей, завершившей свою работу в Пекине.
По его словам, курс юаня "будет поддерживаться в целом стабильным".
США последовательно обвиняют Китай в заниженном курсе национальной валюты. Президент США Дональд Трамп и в ходе предвыборной кампании, и после вступления в должность предупреждал о возможных санкционных мерах против Китая, в том числе о повышении налога на импортируемые китайские товары.
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