Баку поднимет на заседании комитета ПАСЕ вопрос оккупации азербайджанских территорий – замглавы МИД

Азербайджан поднимет на заседании комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос, связанный с оккупацией Арменией 20% азербайджанских территорий, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

В среду в Баку начинает работу заседание комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.

«Мы озвучим на заседании комитета ПАСЕ проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан. В первую очередь, это оккупация Арменией 20% территории Азербайджана и нарушенные права более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, отношение мировых государств к решению армяно-азербайджанского конфликта, неконструктивная политика Еревана в переговорном процессе», - сказал Х.Халафов в среду журналистам.

Заммминистра подчеркнул важность обсуждения европейскими парламентариями вопросов, связанных с конфликтами и гуманитарными кризисами, имеющими место в различных точках планеты. «Естественно, европарламентарии должны это обсуждать, в том числе и причины, стоящие в корне этих проблем. Обсуждать подход мировых государств к их решению, вопросы оказания гуманитарной помощи», - отметил Х.Халафов.

Р.Бабаев