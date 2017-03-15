Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8577 RUR   0.0296 GBR   2.1284 TRY   0.4659

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 12° 17 Мар 11° 18 Мар 12°

Карабахский конфликт 15.03.2017 09:31

Баку поднимет на заседании комитета ПАСЕ вопрос оккупации азербайджанских территорий – замглавы МИД

Азербайджан поднимет на заседании комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос, связанный с оккупацией Арменией 20% азербайджанских территорий, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

В среду в Баку начинает работу заседание комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.

«Мы озвучим на заседании комитета ПАСЕ проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан. В первую очередь, это оккупация Арменией 20% территории Азербайджана и нарушенные права более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, отношение мировых государств к решению армяно-азербайджанского конфликта, неконструктивная политика Еревана в переговорном процессе», - сказал Х.Халафов в среду журналистам.

Заммминистра подчеркнул важность обсуждения европейскими парламентариями вопросов, связанных с конфликтами и гуманитарными кризисами, имеющими место в различных точках планеты. «Естественно, европарламентарии должны это обсуждать, в том числе и причины, стоящие в корне этих проблем. Обсуждать подход мировых государств к их решению, вопросы оказания гуманитарной помощи», - отметил Х.Халафов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ПАСЕ, МИД


Похожие новости


В парламенте Азербайджана считают двойные стандарты препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе Президент ПАСЕ призвал европейские структуры содействовать карабахскому урегулированию Неконструктивная позиция Еревана препятствует решению карабахского конфликта – спикер парламента Азербайджана Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности государств – глава ПАСЕ Азербайджанский парламентарий поблагодарила председателя ПАСЕ за объективный подход к армяно-азербайджанскому конфликту Азербайджан продолжит поднимать в ПАСЕ карабахский вопрос – спикер Милли Меджлиса

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]