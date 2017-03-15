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Карабахский конфликт 15.03.2017 10:00

Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров по Карабаху - Алиев

Нагорный Карабах является исторической азербайджанской землей и территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров, заявил президент Ильхам Алиев.

"Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах – это исторически азербайджанская земля. Территориальная целостность нашей страны не может быть предметом переговоров", - сказал И.Алиев в Париже на официальном ужине с президентом Франции Франсуа Олландом.

По его словам, имеющийся статус-кво является неприемлемым. "К сожалению, Армения игнорирует это и продолжает свою оккупационную политику", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, участвуют в урегулировании конфликта.

Ф.Олланд, в свою очередь, отметил, что карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем. "Я это говорил на прошлой неделе и президенту Армении Саргсяну. Франция, совместно с Россией и США, продолжит посреднические усилия для решения конфликта. Эти усилия основаны на неприменении военной силы, защиты территориальной целостности и права на самоопределение. Франция в этих рамках готова оказать любое содействие", - сказал французский президент.

По его словам, апрельские события 2016 года в зоне соприкосновения показали, что данный конфликт никогда не был замороженным.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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