Международный аэропорт Гейдар Алиев признан лучшим в СНГ

Международный аэропорт Гейдар Алиев возглавил список самых лучших по уровню услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по оценке британской компании Skytrax, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
Торжественная церемония вручения премии World Airport Awards состоялась 14 марта в Амстердаме.
Награды присуждены по итогам опроса, проведенного во время инспекции, в которой приняли участие 13,82 млн пассажиров из 105 стран.
Инспекция производилась с июля 2016 года по февраль 2017 года и охватила 550 аэропортов по всему миру. В рамках инспекции оценивались различные услуги аэропорта для путешественников и ключевые показатели деятельности - от регистрации, прибытия, трансфера, покупок, безопасности и иммиграции до выхода на посадку.
Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и даёт объективную оценку превосходства и качества аэропорта.
В 2015 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил от Skytrax авторитетную оценку «4 звезды» и вновь подтвердил соответствие этому высокому уровню. На сегодня только 37 аэропортов в мире удостоены этой оценки.
The World Airport Awards является самой престижной оценкой для индустрии аэропортов, признанной пассажирами в ходе крупной, ежегодной глобальной инспекции удовлетворённости клиентов аэропорта.
Н.Аббасова
Париж заинтересован в скором завершении переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о сотрудничестве – Олланд
В парламенте Азербайджана считают двойные стандарты препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе
Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров по Карабаху - Алиев
Российские туристы активно бронируют Турцию и Грецию вместо российских курортов
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Около $1,4 млн собрано для жителей поселка под Бишкеком, на который в январе упал грузовой "Боинг"
Для сбалансированной торговли с Китаем Европа должна снять ограничения на экспорт в Китай высоких технологий - премьер Госсовета КНР
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»