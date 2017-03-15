В парламенте Азербайджана считают двойные стандарты препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Валех Алескеров считает применение международным сообществом политики двойных стандартов к нагорно-карабахскому конфликту одной из причин продолжающейся оккупацией Арменией 20% территории Азербайджана.

«Причиной продолжающего долгие годы армяно-азербайджанского конфликта являются агрессорская политика Армении, применившей в отношение населения Азербайджана этническую чистку, а также двойные стандарты международного сообщества в вопросе урегулирования этой проблемы», - заявил В.Алескеров в среду в Баку на заседании комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

По его словам, если бы мировое сообщество своевременно отреагировало на армяно-азербайджанский конфликт, то "сегодня не было аналогичных проблем на пространстве СНГ".

«Азербайджан выступает против каких-либо конфликтов в мире. Но сегодняшние реалии таковы, что весь мир сталкивается с серьезным вызовом в связи с миграционным кризисом и потоками беженцев», - отметил вице-спикер.

Он подчеркнул, что таким вызовам необходимо противостоять сообща. «Сегодня 500-миллионный Евросоюз сталкивается с большими трудностями в решении проблем 2-х миллионов мигрантов из Сирии и Ирака. Азербайджан же с 10-миллионным населением имеет более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев в результате агрессорской политики Армении», - сказал В.Алескеров.

Он отметил, что парламент Азербайджана заинтересован в дальнейшем всестороннем развитии отношений с ПАСЕ, основывающихся на взаимном уважении и отвечающих интересам сторон.

Р.Бабаев