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Внешняя политика 15.03.2017 10:24

Париж заинтересован в скором завершении переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о сотрудничестве – Олланд

Париж надеется на скорое и успешное завершение переговоров между Азербайджаном с ЕС по новому проекту соглашения о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Вы поставили большой целью диверсификацию связей сотрудничества и укрепление независимости вашей страны. Мы поддержали перспективу нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, исходя именно из этого. Я рад, что месяц назад в Брюсселе с вашим участием начались переговоры. Желаю их скорого и успешного завершения», - сказал Ф.Олланд президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на официальном ужине в Париже.

Французский президент также высоко оценил сотрудничество Баку и Парижа в сфере энергетики.

«Франция является одним из основных покупателей углеводородов у Азербайджана. В этой связи, я приветствую сотрудничество компаний Total и SOCAR с целью разработки месторождения Абшерон на Каспии», - отметил Ф.Олланд.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОЛЛАНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]