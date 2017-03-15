Париж заинтересован в скором завершении переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о сотрудничестве – Олланд

Париж надеется на скорое и успешное завершение переговоров между Азербайджаном с ЕС по новому проекту соглашения о стратегическом партнерстве, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Вы поставили большой целью диверсификацию связей сотрудничества и укрепление независимости вашей страны. Мы поддержали перспективу нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, исходя именно из этого. Я рад, что месяц назад в Брюсселе с вашим участием начались переговоры. Желаю их скорого и успешного завершения», - сказал Ф.Олланд президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на официальном ужине в Париже.

Французский президент также высоко оценил сотрудничество Баку и Парижа в сфере энергетики.

«Франция является одним из основных покупателей углеводородов у Азербайджана. В этой связи, я приветствую сотрудничество компаний Total и SOCAR с целью разработки месторождения Абшерон на Каспии», - отметил Ф.Олланд.

Ф.Исазаде