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Дальнее зарубежье 15.03.2017 14:28

В ряде канадских городов из-за снежной бури закрыли школы

Канадские власти отменили занятия в школах в некоторых городах страны из-за снежной бури, сообщает в среду радио Канады.

В частности, закрыты образовательные учреждения в городах Монреаль, Лаваль и Монтережи, расположенных в Квебеке.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к отмене почти 200 авиарейсов в международном аэропорту имени Пьера Трюдо в Монреале.

Ранее снежная буря обрушилась на северо-восточное побережье США. В американских штатах Мэриленд, Нью-Джерси, Вирджиния и Нью-Йорка действует режим чрезвычайного положения, отменены более 6,5 тыс. авиарейсов.

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Тэги: КАНАДА, БУРЯ, ШКОЛЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]