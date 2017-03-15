В ряде канадских городов из-за снежной бури закрыли школы

Канадские власти отменили занятия в школах в некоторых городах страны из-за снежной бури, сообщает в среду радио Канады.
В частности, закрыты образовательные учреждения в городах Монреаль, Лаваль и Монтережи, расположенных в Квебеке.
Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к отмене почти 200 авиарейсов в международном аэропорту имени Пьера Трюдо в Монреале.
Ранее снежная буря обрушилась на северо-восточное побережье США. В американских штатах Мэриленд, Нью-Джерси, Вирджиния и Нью-Йорка действует режим чрезвычайного положения, отменены более 6,5 тыс. авиарейсов.
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