В Эстонию начинают прибывать войска НАТО

В Эстонию в пятницу прибудет первая группа сил быстрого реагирования НАТО из числа военнослужащих Великобритании в составе 130 человек.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, прибудет первая крупная группа личного состава и техники, которая разместится в военном городке в Тапа.
В течение последующих недель прибудут остальные военнослужащие из Великобритании и Франции, а также танки, боевые машины пехоты, беспилотные летательные аппараты.
В настоящее время в Эстонии находятся более 80 военнослужащих Великобритании, которые в сотрудничестве с эстонскими коллегами ведут к приему основных сил союзников.
Прибытие всего контингента и военной техники НАТО в Эстонию завершится в первой половине апреля.
Личный состав группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, а техника - по суше или по морю через порт Палдиски, сообщил ранее главный штаб Сил обороны.
Всего в составе боевой батальонной группы будет около 1200 военнослужащих, в том числе 800 из Великобритании и 400 из Франции. Возглавит международный батальон Великобритания. Батальон НАТО будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.
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