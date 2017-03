Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию

Агентство «Интерфакс-Азербайджан» и ресторан Анадолу продолжают совместный проект «Завтрак с дипломатом». В рамках этого проекта разговор с представителями иностранного дипкорпуса, работающих в Азербайджане, ведется в неформальной обстановке. Очередной гость проекта посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Господин Ласлоцки, благодарны Вам за то, что приняли наше предложение позавтракать с нами. Будьте добры, расскажите немного о себе. Как давно вы находитесь в Азербайджане? Где работали до Азербайджана и какую должность занимали?

Азербайджан мое десятое место работы, десятая страна, где я представляю свою страну в качестве дипломата. На дипломатической службе нахожусь уже 30 лет. Поскольку я арабист, первые четыре страны, в которых я работал - были арабские.

Начал я свою карьеру в Ираке. После этого 4,5 года работал в Ливии, затем Марокко. Правда, недолго, меньше года. А замкнул «арабский квартет» службой в Кувейте.

После арабских стран я четыре года проработал в Москве, потом служил в Лиссабоне. Затем уже был назначен послом Венгрии в Казахстане. Из Астаны я также был аккредитован в Таджикистан и Кыргызстан.

В Азербайджане я работаю уже в течение полутора лет.

И какие у вас сформировались впечатления за эти полтора года?

Вы знаете, Венгрия и Азербайджан сопоставимы. Приблизительно такое же население, правда, Азербайджан территориально, чуть меньше. Как-то я задал этот вопрос своему сыну. Он студент АДА. Он ответил, что лучший город в мире - это Будапешт, а второй, точно Баку.

Баку отменный европейский город, открытый для всех. Хорошие и добрые и приветливые люди. Сразу понимают людей, стремятся чем-то помочь. Бескорыстно помогают на улицах. Это гостеприимство словами не описать, это ценность. С местным населением очень быстро образуются дружеские отношения. Вот это все… очень впечатляет, сразу чувствуешь себя дома.

Наряду с этим, отметил бы, что в наших культурах есть много схожего. Мы тоже любим хорошо и вкусно поесть. Климат у нас похожий. И у вас и у нас есть все четыре сезона года. Есть страны, в которых только два сезона. Если в Ленкорани у вас растут апельсины, то ближе к горам Кавказа значительно холоднее. Климатическое разнообразие.

У нас 9 климатических зон. А у вас?

Точно не скажу. Но Венгрия это страна различных фруктов и овощей, сельскохозяйственная страна. Южная часть - это почти средиземноморский климат, а на севере небольшие горы. Правда, это не Кавказ, но на лыжах можно кататься. У вас есть Каспий, у нас – озеро Балатон, которое является самым большим в центраЛьной Европе термальным озером. Сюда приезжает много туристов на семейный отдых. Потому что южная часть озера мелководье. Можно километр ходить, а вода до колена. Это безопасно для малолетних детей.

Вы отметили много схожего в блюдах…

Это мясные блюда. Жареное мясо в любом виде, овощные блюда. У вас известное блюдо плов. У нас тоже есть блюдо наподобие плова. Мы тоже любим и едим плов.

Господин посол, насколько известно в венгерском языке также есть много тюркских слов.

Да, Вы правы. Наш язык, ряд ученых относят его к так называемой финно-угорской языковой группе. Вы же брали интервью у представителя Эстонии. Из Европы в эту группу входят эстонцы, финны и мы - венгры.

Но есть еще и другая группа ученых, и я склонен к их убеждениям, считающих, что венгерский язык все-таки тюркского происхождения. В их утверждениях много свидетельств и фактов принадлежности венгерского языка к тюркской языковой группе. Конечно же, с финно-угорским языком также нельзя отрицать сходство. Но в этом случае у нас всего лишь 50 схожих слов. Но если на финском языке скажешь слово, которое ученые считают общим, венгры не поймут. А с тюркским языком у нас, как минимум 1,5 тыс. схожих и созвучных слов, по мнению некоторых ученых – 3 тыс. Например, алма (яблоко) и звучание и значение одинаковое. Я могу привести много таких примеров.

Некоторые считают, что эти слова вошли в обиход венгров в силу влияния Османской империи. Ничего подобного. Ученые доказали, что древние оригинальные венгерские слова – тюркского происхождения. В VI – VIII веке во время великого переселения народов мы жили вместе с тюркскими племенами.

На территории нынешней Венгрии жили семь племен, которые приобрели новую родину, как наследство Атиллы. Как вы знаете, говоря современным языком, и штаб-квартира Атиллы была на территории Венгрии. Они оттуда громили и Западный Рим, и Восточную Византию. Когда умер Атилла, на его место пришли аварцы. Но это не те аварцы, которые сегодня живут на Кавказе. Они тоже были кочевыми племенами. В целом, известный факт, что Карпатский бассейн, это наследство Атиллы. На их место в конце XIX века пришли венгерские племена. 7 племен – из них, по крайней мере, 4 тюркского происхождения - и уже более 1 тыс. лет живем и дорожим своим наследством.

Четыре из семи племен унаследовавших земли Атиллы это тюркские племена?

Да, было семь племен. Это был союз. С ними же вместе были три кабардинских племени. Это уже однозначно тюркские племена. Но, они были на передовых позициях. И атаки в основном приходились на них. Это были своего рода служащие главенствующих племен. Но потом и они смешались с остальными племенами.

Далее в XIII веке, во время нашествия монголов во главе с Батый-ханом, в Европу переселилось 60 тыс. кыпчаков и спаслись они на территории Венгрии. Сейчас их потомки живут в центральной части Венгрии.

В целом же, мы венгры, считаю, что больше близки с огузами, нежели тюрками Османской империи. Знаете, я интересуюсь историей, историческими фактами, много читаю. Но, это не означает, что я компетентен давать научное обоснование всему этому.

Вы посещали регионы Азербайджана?

Многие. Был в Гебеле, Шеки, Шемахе, Ленкорани, Гяндже. Смотрел Гей-гель. Планирую посетить все регионы Азербайджана.

В Нахчыване были?

Еще нет.

Тоже довольно-таки интересный регион с древней историей.

Да, я слышал. Может быть, этой весной поеду туда. Знаю, что с историей современного Азербайджана также многое связано с Нахчываном.

Да. Независимость Азербайджана была объявлена в Нахчыване Гейдаром Алиевым.

Что вам больше всего понравилось в Азербайджане? Что вас привлекает больше всего?

Баку, конечно прелесть. Бульвар, Ичери шехер. Эта дорога с аэропорта в центр всех впечатляет. Достойно, грандиозно и чисто. Сочетание древности с современностью. Очень грамотно. Приятно для глаз. Вы счастливые люди. Живете у великих гор Кавказа. Эта также целая история, культура. А то, что мне больше нравится, как это сейчас модно говорить, мультикультурализм.

Впечатляет тот факт, что в Азербайджане это не мода, это сущность азербайджанского народа. В Азербайджане реальная толерантность ко всем религиям не на словах, а на деле. Тут представлены православные, католики и другие представители христианства, которые бок о бок живут с евреями, мусульманами. Все вместе в мире и согласии и никаких проблем. Эта открытость Азербайджана ко всем религиям очень впечатляет. Эта большая ценность.

Да, это наша визитная карточка. Живем, так сказать, в мире и согласии с представителями всех религий и национальностей.

Азербайджан открытое мусульманское государство, но, тем не менее, дружит с такими государствами как Израиль, Венгрия, которые конфессионально совсем другие.

Единственная наша проблема, это Армения.

Это тоже понятно. Я помню времена, когда еще не было этой проблемы. И насколько я помню, у вас тоже не было никаких проблем. Помню, что в Баку жили сотни тысяч армян.

Господин посол, как сегодня складываются отношения между Азербайджаном и Венгрией?

Если в шутку, „лучше не бывает”. Но понятно, что нужно всегда стремиться к еще большему и лучшему. Но, действительно, мы добились такого уровня взаимоотношений, что между нашими лидерами сложились доверительные отношения. Наши лидеры понимают друг друга с полуслова. Политические отношения на высоком уровне не только на уровне первых лиц, но и на уровне министров, в том числе, между моим непосредственным шефом, главой МИД Венгрии, сложились дружеские отношения с партнером посовместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Словом, между нашими странами очень хорошие отношения.

Азербайджан у нас, так сказать, в ладошке и я чувствую любовь азербайджанцев к Венгрии. Что значительно облегчает мою работу. То есть у Азербайджана тоже особая любовь к моей стране. Что еще посол может хотеть кроме этого?

Успешно развиваются экономические отношения. Конечно, есть некоторые трудности. Кризис влияет, тем не менее, могу похвастаться, что в экономической сфере наши отношения существенно не пострадали. Конечно, манат девальвировался и стал слабее, что в свою очередь поощряет азербайджанский экспорт. И то, что раньше не было характерным, сегодня азербайджанский экспорт присутствует в Венгрии. Это нужно поддерживать. Главное поддерживать взаимный торговый оборот. Естественно, для блага двух народов экономическое сотрудничество является приоритетным и главным направлением в наших отношениях, и мы совместно с нашими азербайджанскими партнерами работаем над их расширением и углублением.

А какой показатель товарооборота за 2016 год?

Скажем так, более половины товарооборота Венгрии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Стабильный рост экономических взаимоотношений между двумя странами наблюдается с 2013 года. Товарооборот между нашими странами в 2015 году составил $66 млн., а за 11 месяцев 2016 года - около $50 млн.

Это из-за девальвации маната?

Не только. Падение цен на нефть также оказали свое влияние. Но я вам скажу, что снижение показателей взаимной торговли незначительное, в том числе, по сравнению с показателями торгового оборота с другими странами.

А какие товары Венгрия закупает у Азербайджана?

В основном сельскохозяйственную продукцию. В Венгрии на сегодняшний день везде можно купить гранатовый сок, гранатовые продукты, да и сами гранаты. Есть много разновидностей сельхозпродукции, которая завозится из Азербайджана. Это значительно выросло, в несколько десятков раз. Правда, сам базис изначально был маленький, но, впечатляет и радует, что у нас есть азербайджанский импорт и что он значительно вырос.

А что поставляет Венгрия в Азербайджан?

Разное. Машины, автомобили Suzuki, сельхозпродукцию. Но, в основном это лекарства. Наш основной экспорт - фармацевтическая продукция. Компанию Гедеона Рихтера знают все. Также, компания Санофи, но это уже не чисто венгерская компания. Но все-таки поставки идут из Венгрии, и считается венгерским экспортом. Мы также экспортируем в Азербайджан техническое оборудование, продукты питания, напитки, крупнорогатый скот.

Помимо роста товарооборота, главной нашей целью является стимулирование взаимных инвестиции. Мы с нашими азербайджанскими партнерами достигли долгосрочного сотрудничества на основе передовых технологий. Экономический рост в Венгрии позволяет нам создать множество возможностей для стратегического сотрудничества с Азербайджаном.

Венгрия является хорошей платформой для азербайджанских инвесторов.

Главное направление экономических отношений и самыми многообещающими секторами являются инфраструктурное строительство, АПК, энергетика, водоснабжения и ИКТ.

Венгрия предлагает Азербайджану перенять опыт технологий в системе электронной оплаты в транспорте, электронных систем в сферах сельхозпроизводства, городского планирования, электроснабжения и водной индустрии. Также предлагаем новые технологии в сфере переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности. В этих сферах Венгрия обладает техническими решениями высокого уровня.

Обе страны заинтересованы в создании совместных предприятий, в том числе, в сфере высоких технологий.

Вот вы отметили, что такие фармацевтические гиганты, как Гедеон Рихтер и Санофи экспортируют свою продукцию в Азербайджан. Недавно Азербайджан приступил совместно с Ираном к строительству фармацевтического завода. Возможно ли подобное сотрудничество с Венгрией?

Да, я в курсе закладки фундамента в Азербайджане азербайджано-иранского фармацевтического предприятия. Еще я знаю, что до Ирана, фундамент подобного совместного предприятия был заложен с российской компанией. Наши азербайджанские партнеры сделали нам такое предложение.

Гедеон Рихтер огромная и чисто венгерская компания регионального значения, где нет международной монополии. Там нет собственников из разных стран. Государственная часть в предприятии всего лишь 25%. Мы, конечно, можем сделать им предложение, но последнее слова не за нами. Да, мы со стороны государства заинтересованы, но и мешать бизнес-плану предприятия, мы тоже не можем. Мы можем сделать предложение менеджменту компании. Но, опять-таки, это им решать.

Скажите, а функционируют ли на данный момент совместные азербайджано-венгерские предприятия? В целом, какие планы на совместную деятельность, в том числе по совместным инвестициям?

Есть хорошая идея, и мы уже работаем над ней. Мы намерены создать совместный фонд для высоких технологий. Стороны готовы вложить в этот фонд средства, чтобы облегчить деятельность предприятий и финансировать совместные проекты. На данном этапе идут работы по определению приоритетных проектов. Затем будут сделаны финансовые взносы. Условно его можно назвать совместным инвестиционным фондом для развития высоких технологий.

Этот фонд в основном охватит сферу ИКТ. Но не исключены и другие области сотрудничества. По итогам последних переговоров с азербайджанской стороной смело можем заявить, что стороны готовы финансировать проекты не только в сфере ИКТ. Любая другая высокая технология может быть рассмотрена и при ее рентабельности профинансирована сторонами. Остается, как я уже говорил, определить в каких проектах будем работать.

А это действенно? Хочу сказать, что существуют же банки и другие финансовые и кредитные организации, которые «собаку съели» в вопросах выделения долгосрочных кредитов для подобного финансирования.

Да, эти фонды работают. Подобный опыт у нас существует с Казахстаном и рядом других стран. Механизм проще, чем банковский кредит. Кстати, если говорить о банках, в венгерском «Eximbank» открыта очень большая кредитная линия, которой могут воспользоваться и азербайджанские предприятия. Я знаю, что здесь в Азербайджане проводится очень грамотная кредитная политика. Это очень хорошая цель, что азербайджанское правительство не хочет брать много в долг.

Ну да, «долг платежом красен»…

На мой взгляд «Eximbank» предлагает благоприятные условия и эти условия не настолько рыночные…

И какие условия предлагает «Eximbank» азербайджанским предпринимателям?

Очень широкие возможности. Целый ряд предложений. Есть венгерское агентство HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency), которое очень помогает тем, кто хочет вложить инвестиции в Венгрии.

Венгрия, среди стран бывшего «Варшавского договора» первая и самая успешная в политике по привлечению иностранного капитала. У нас созданы такие индустриальные условия, что мы производим сегодня автомобили марки Mercedes, Audi, Opel. Самый большой завод Mercedes расположен в Венгрии. Мы производим двигатели для автомобилей Audi, Volkswagen и.т.д. В Венгрии находятся и центры технологического развития этих автомобилей.

Если спросите, какой самый большой экспортный товар Венгрии, однозначно это двигатели Audi. Сумма ежегодного экспорта двигателей Audi составляет $1,5 - $2 млрд. Кроме того, у нас осуществляется и сборка определенных серий автомобилей. Собираем также Opel, Suzuki. Правда Suzuki это не премиум класс, но это первое японское предприятие и довольно известная марка автомобиля, сборочный завод открыт в начале 90-ых именно в Венгрии. Кроме того, более 80% автомобилей Mercedes класса «В», производимых в Венгрии, идет на экспорт. Для венгерской промышленности важно то, что большая часть запчастей производят местные предприятия, а это положительный момент для нашего технологического развития. Мы производим множество различных важных деталей этого автомобиля. Порядка 400 наименований.

А не задумывались о производстве собственной марки автомобиля?

Серийного, нет. Скажем, такой разработки как в Чехии Skoda, нет. Но двигатели для Skoda тоже производятся в Венгрии на заводе Audi.

В Азербайджан Audi поставляется из Венгрии?

Нет, из Германии. За исключением нескольких моделей. Сборка спорткара Audi ТТ осуществляется в Венгрии. Сейчас начали производство нового спорткара (Audi R8 V12 TDI – Ф.И).

Помимо того фонда, что Вы отметили, есть ли другие совместные проекты?

Я в курсе трех проектов. Знаю, что в сфере АПК будем внедрять венгерские технологии. В Азербайджане будут элеваторы. В рамках совместных проектов создана азербайджано-венгерская компания, которая будет инвестировать. Мы очень многого добились за последние два года. Идут интенсивные переговоры, которые сулят хороший результат. Думаю, что в этом году, максимум следующем, заработают наши совместные проекты.

Каковы показатели в сфере туризма? Нам есть, чем похвастаться?

Самое главное, что мыдоговорились и возобновили прямое авиасообщение лоукостера Wizz Air. В чем прелесть Wizz Air? Азербайджанские туристы могут лететь в 67 европейских направлениях из Будапешта. Самолеты Wizz Air всегда полны и летят в различных направлениях, в частности по Европе.

Наши отношения в этом направлении развиваются поступательно. В Венгрии уже начали открывать азербайджанское направление.

Вы знаете, в плане развития туризма вам очень помогла Formula-1 (F-1). Европейские игры и Евровидение не столько помогли, как F-1. Представьте себе, за три недели до соревнований, открываешь CNN, а там реклама «Your speed is higher – on the Land of Fire». Это нечто.

Венгрия еще при коммунизме проводила F-1. Это очень успешный бизнес. И не надо смотреть на то, сколько зрителей, сколько билетов продано. Потому что, кто приезжает смотреть соревнования, они захотят и кухню попробовать, и исторические места посмотреть. Кроме того, эти соревнования транслируются три дня ведущими мировыми телевизионными гигантами. Это также играет важную роль в рекламе страны.

Господин посол, Азербайджан ввел систему упрощенного получения визы. Как Вы думаете, стимулирует ли этот шаг увеличение турпотока?

Упрощение визового режима в Азербайджане потрясающий шаг правительства. Если Азербайджан на самом деле нацелен на развитие туризма, это ключевой момент – легкое и дешевое приобретение визы. Нужно упрощать процедуру и минимизировать все трудности.

Мы до того как вступили в Шенгенскую зону, еще со времен социализма в Венгрии, в одностороннем порядке ввели безвизовый режим со многими странами. Это исходило от нашего желания и заинтересованности в привлечении туристов. У нас был такой опыт.

Каков показатель турпотока из Азербайджана в Венгрию?

Я могу судить по визам. Мы выдаем более 5 тыс. виз.

В год?

Да. Но есть люди с мультивизой. Считаю, что нельзя останавливаться на достигнутом и надо поднимать эти цифры. Вы сами знаете, что азербайджанцы осторожный народ. Столько потрясений (экономических – Ф.И) было за последние два года. Поэтому берегутсбережения.

Да, потрясения мировой экономики не обошли Азербайджан.

Будет лучше. 2017 год еще тяжелый будет. У вас мудрое правительство и проводит грамотную фискальную политику. Не разрешает, чтобы бюджет вышел из программы. Это очень важно. Грамотные и опытные политики стоят во главе министерств по хозяйственной части. Они не допустят бюджетных проблем.

Да, согласен, что глобальный экономический кризис в прошлом и в этом году немного задушил развитие, остается меньше средств на развитие и соответственно меньше возможностей для подключения в разные программы. Но, все нормализуется в ближайшее время.

Господин посол, а есть ли в Венгрии азербайджанские инвестиции?

Пока нет. Но я знаю о двух планах. Ваши серьезные корпорации рассматривают их.

Это в сфере туризма?

Нет, это сфера недвижимости.

Строительство? Отели и прочее?

Или покупать будут недвижимость или развивать. Девелопмент.

А венгерские инвестиции в Азербайджане?

Сейчас один конкретный. Мы планируем построить завод по переработке лечебных трав и специй. В Ленкоранском регионе, возможно в Масаллы, где есть новый промышленный парк с хорошими инвестиционными возможностями. Сейчас пока идет оценка рынка и возможностей поставки сырья. То есть построить завод, а затем не иметь сырья не правильно. Деловые круги изучают и исследуют целесообразность данного проекта, причем довольно-таки конкретно. Думаю, что через пару месяцев выйдем на конкретное решение, где и что построить. Это не большой проект, но хороший. Производимый товар потом можно будет экспортировать. Опять-таки все упирается сырье. Необходимо достаточное нужно количество, качество сырья, а также одинакового сорта. Все это требует времени для изучения.

Азербайджанская сторона на данном этапе организует сеть поставщиков, а венгерская сторона будет строить завод.

Вот это я понимаю дело. А то, нефть, да нефть.

Да, необходимо диверсифицировать экономику, развивать другие сферы, налаживать гарантированное промышленное производство, естественно, где есть прибыль. Я это прекрасно понимаю.

Как я уже отмечал, я был послом в Казахстане. Там тоже экономика связана в основном с нефтью. Даже при таких высоких ценах на нефть $120 за баррель, когда себестоимость сырья обходилась гораздо дешевле, и прибыль соответственно была высокой, создание инфраструктуры для использования альтернативных источников электроэнергии требовали огромных инвестиций. Окупаемость подобного вложения происходит в течении 20-30 лет. А нефть это прибыль сразу.

Заинтересована ли Венгрия в присоединении к проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК)?

Безусловно. Мы всегда выступали за альтернативные источники энергии. Если вы помните, был проект Nabucco. Венгрия была одним из лидеров в этом проекте. Мы с того времени говорим, что у нас стратегический интерес подключиться и получить газ по ЮГК.

На данный момент мы ведем переговоры. Как только у нас будут возможности, мы войдем в проект.

В конце прошлого года Баку и Брюссель дали старт переговорам по проекту нового стратегического соглашения с ЕС. Какую роль может сыграть Венгрия в сближении Азербайджана и Евросоюза?

Это очень важный момент. Венгрия член ЕС, мы рады, что между Баку и ЕС развиваются отношения. Мы будем всячески способствовать положительному развитию этих отношений, и поддерживать азербайджанскую позицию.

Баку и Будапешт стратегические партнеры, но сейчас уже речь идет об установлении подобного партнерства в еще большем по масштабам формате - с 28 странами Евросоюза. Те страны, которые уже имеют эти отношения с Азербайджаном, а их восемь, они будут двигателем установления стратегического партнерства Азербайджан-ЕС со всем европейским сообществом.

Сейчас стороны ведут переговоры, в частности, об энергетике. Мы в Венгрии думаем, что на повестку можно включить и какие-то другие области. Наша идея, пока что, не получила согласия всех членов ЕС и находится на рассмотрении. Евросоюз, все-таки демократическая организация и все вопросы решаются путем консенсуса. Пока консенсус достигнут только в вопросе стратегического партнерства в области энергетики. Но потихоньку можно будет развивать и другие направления.

Кроме того, все зависит и от желания Азербайджана, главное быть готовым сотрудничать с ЕС.

Мы со своей стороны можем помочь азербайджанскому бизнесу, азербайджанским предпринимателям с выходом на большой рынок ЕС. Мы можем предоставить возможность для создания предприятий, вложения инвестиций, а также открыть рынок для продажи традиционных азербайджанских товаров.

Венгрия также является членом НАТО, и посольство Венгрии в Азербайджане выполняет функцию посольства-координатора. Что входит в Ваши обязанности?

Это добровольное дело. Члены НАТО сами берут на себя эту миссию. В наши обязанности входит организация переговоров, логистики при визитах официальных представителей альянса. Эту функцию 6 лет выполняло посольство Румынии в Азербайджане. Мы получили возможность взять на себя эту функцию. Мы рады этому, но не хочу, чтобы преувеличивали наши полномочия.

Намечается ли в ближайшее время визиты делегаций альянса в Азербайджан?

В марте приезжает делегация среднего уровня. Будут переговоры по вопросам партнерства. Нужно отметить, что у Азербайджана великолепные отношения с НАТО. Азербайджан проводит успешную деятельность в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Все члены альянса очень довольны сотрудничеством Азербайджана с североатлантическим альянсом. Мы до сих пор еще не слышали ни одного отрицательного мнения. Азербайджан выполняет все обязательства взятые на себя.

Считаю, что уровень этих отношений можно было бы приподнять. Но это не моя задача. Это должны решить официальный Баку и Брюссель.

Какой уровень военно-технического сотрудничества (ВТС) непосредственно между Венгрией и Азербайджаном?

ВТС между Венгрией и Азербайджаном практически нет, оно минимальное. Да, для таких партнеров, как Азербайджан и Венгрия, это может быть и плохо. Нужен какой-то толчок, какой-то визит, чтобы активизировать отношения в этом направлении. Думаю, что в среднесрочной перспективе состоятся взаимные визиты представителей оборонных ведомств. Если будет визит, тогда полагаю, что будет определенное содержание в двусторонних отношениях в этом направлении.

Господин Ласлоцки, в Азербайджане стартуют Дни культуры Венгрии. Не могли бы Вы дать краткую информацию об этом мероприятии?

Это будет нечто. В течение двух дней, а именно 16-17 марта, состоится цикл из 11-ти мероприятий. Практически на все мероприятия вход свободный. Основной момент, что это пройдет под патронажем первой леди Азербайджана, первого вице-президента Мехрибан Алиевой и в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева.

Будет очень интересно. Выставка художественных картин венгерского живописца о Баку. В Азербайджан мы не можем привести ковры, т.к. у вас самих хорошие ковры. В Музее ковра будет выставка венгерского художественного текстиля - выставка гобеленов. Все ручной работы.

Также состоится научная конференция в библиотеке при Национальной Академии Наук Азербайджана. В Центре мугама состоится концерт венгерской народной музыки, будет выступать Государственный народный ансамбль аутентичной музыки. Хотя Баку я считаю центром хороших культурных событий, такой концерт это большая редкость.

Кроме того, будет презентация венгерской книги на азербайджанском языке «Трагедия человека» и показ одноименного анимационного фильма, который в прошлом году получил награду Берлинской биеннале. Наша кинематография всегда славилась.

Скажу больше, Голливуд берет начало, в том числе и в венгерской кинематографии. Как минимум треть, больших американских киностудий в Голливуде были основаны венграми. Между первой и второй мировыми войнами в Венгрии кинематография была очень развита.

Интересно…

Например, Адольф Цукор. Очень известный режиссер и продюсер. Основал кинокомпанию «Paramount Pictures».

А намечаются ли дни Азербайджана в Венгрии в 2017 году?

Планы есть, но конкретику пока не знаю. Может во второй половине года или в следующем году.

Каков уровень сотрудничества в сфере образования?

В 2014 году в ходе государственного визита (президента Азербайджана – Ф.И.) в Венгрию, было подписано несколько основополагающих документов. Тогда и была подписана «Декларация о стратегическом партнерстве» между Азербайджаном и Венгрией. Тогда, в том числе, был подписан договор о предоставлении бесплатного обучения азербайджанским студентам. На три года. Сейчас мы думаем о продлении этого договора. Жду изъявления желания с азербайджанской стороны о намерении продлить это соглашение.

Мы в преддверье нового визита вашего президента в Венгрию, думаю, в рамках визита можно подписать этот документ. Мы готовы. Нам нужно знать хочет ли Азербайджан продления этого договора.

В настоящее время несколько сотен азербайджанских студентов уже получают образование в Венгрии. А в этом году мы предоставим еще 200 мест. Венгерское государство каждый год выделяет 200 стипендий для азербайджанских студентов. В это включено - бесплатное обучение, жилье в общежитии, медицинская страховка, и как я сказал, стипендия. Думаю это очень щедро.

На каких условиях можно получить образование в Венгрии?

Процедура такова. Мы запускаем онлайн регистрацию. Но поскольку есть договоренность с Министерством образования Азербайджана, то кандидатам нужно пройти проверку через это ведомство.

Какие направления обучения предлагаются кандидатам?

Мы всегда идем на встречу, выбирают самостоятельно. Много возможностей в технических вузах, что важно для Азербайджана. Много всего по сельскому хозяйству. В Венгрии сельское хозяйство очень развито. У нас несколько университетов именно в этом направлении. Самые разные направления. Музыканты могут учиться, экономисты, юристы.

А если кто хочет на венгерском, дается один год на изучение языка. Кстати, это приветствуется, возможностей на венгерском языке больше. Иностранные же языки обучения - английский и немецкий.

На русском языке есть обучение?

Есть, но очень мало. Уже мало таких преподавателей, которые могли бы вести занятия на русском языке на должном уровне.

Вы отметили, что мы в преддверье визита Ильхама Алиева в Венгрию. На какое время намечен визит?

На данный момент идут консультации по срокам и повестке. Ориентировочно это вторая половина 2017 года. Наши лидеры в ходе последней встречи договорились, что будут встречаться ежегодно. Это хороший знак.Потому что визиты высоко уровня дают толчок развитию сотрудничества, в том числе экономическому.

Ожидаются ли межмидовские консультации?

Они проходят часто. Наши министры раза три в году точно встречаются, в том числе на международных платформах. Мой предшественник, посол Жолт Чутора, ныне замминистра иностранных дел Венгрии по странам СНГ, Китай, Монголию, часто бывает в Азербайджане. Это сфера его курации. Он очень любит Баку и в целом Азербайджан. Он оставил частичку своего сердца тут.

Помню его. Был одним из открытых для СМИ дипломатов.

Потому что между нашими странами хорошие отношения. В таком случае бывает легко общаться с прессой. Между нашими странами нет щекотливых вопросов и проблем. Наоборот, взаимная симпатия.

Кстати, какое количество договоров насчитывает договорно-правовая база?

Свыше 30 различных международных документов. Если считать все. Мы их по-разному считаем. В русской терминологии есть понятие межгосударственный, межправительственный и межведомственный договор. Мы это называем международными. По нашим понятиям, их свыше 30. Они охватывают всевозможные сферы.

Ожидается ли в этом году заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству?

Ожидается. Как я отметил, наши лидеры договорились, что будут встречаться каждый год. Если будет визит президента Ильхама Алиева, думаю, что целесообразно организовать заседание межправкомиссии до визита, так как если что-то невозможно решить на межправкомиссии, можно решить на уровне лидеров.

Вы недавно побывали в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, где жизнь стала безопасной после боестолкновений в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта. Какие у Вас впечатления от увиденного?

Удручающие. Это был шок. Село полностью уничтожено. Мы приветствуем, что Азербайджан начал работы по восстановлению. Мы не можем не согласиться с возвращением людей в свой родной дом. Посол России дал хорошую оценку, что в этом есть эмоциональный момент. Я с его оценкой полностью согласен. Потому что, сочувствую людям, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий. Считаю, что все должны выполнять зависящие от них работы, чтобы все переселенцы вернулись в свои дома.

Восстановление села Джоджуг Марджанлы начало стратегического проекта «Большое возвращение» правительства Азербайджана. Как вы думаете, может ли это дать толчок урегулированию конфликта?

Наша позиция в вопросе карабахского конфликта полностью совпадает с позицией ЕС. Но нужно понимать, что такая страна как Венгрия мало что может сделать. Это геополитика и мы не такие крупные игроки.

Конечно, это может оказать определенное влияние. Да, мировая общественность узнает об этом посредством СМИ и начнет еще больше интересоваться. Вот подобный процесс может способствовать возвращению людей, может способствовать тому, чтобы люди в мире больше узнали о конфликте и его последствиях.

Хотел бы спросить о взаимоотношениях Венгрии с Россией, как они складываются на фоне санкций Евросоюза?

У нас с Россией очень хорошие отношения. Недавно Владимир Владимирович Путин был в Венгрии, где между лидерами двух стран состоялся конструктивный и последовательный диалог. Мы с Россией строим прагматические отношения. Не скрываем, что и мы пострадали от санкций. Считаем, что они не самым лучшимспособом влияют на ситуацию. Политическую волю, такой большой стране как Россия, экономическими санкциями не навязать. Мы считаем это не реалистичным. Но опять-таки мы член Евросоюза, и мы будем действовать так, как и все члены ЕС. С другой стороны, мы выступаем на различных платформах Евросоюза и разъясняем наши позиции партнерам. Стараемся объяснить нашим коллегам и союзникам по Евросоюзу, что может, настало время пересмотра проводимой против Москвы политики. Так как желаемых результатов санкции против Кремля не дали.

Господин Ласлоцки, еще раз благодарим Вас за интересное интервью.

Беседовали Фардин Исазаде и Гамид Гамидов