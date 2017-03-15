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Дальнее зарубежье 15.03.2017 14:18

Глава ФБР пообещал рассказать о расследовании связей Трампа с Россией

Глава ФБР Джеймс Коми пообещал в среду рассказать сенатору Шелдону Уайтхаусу о том, расследует ли это ведомство предполагаемые связи с Россией в период кампании Дональда Трампа по выборам президента США, сообщил в среду сам сенатор-демократ из штата Род-Айленд в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.

По его словам, на встрече 2 марта, в которой также принимал участие сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, Д.Коми пообещал до среды рассказать о том, идет ли такое расследование или нет.

В ФБР не ответили на просьбу Си-Эн-Эн прокомментировать, даст ли до среды Дж.Коми какие-либо комментарии по этому вопросу.

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Тэги: США, РОССИЯ, ФБР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]