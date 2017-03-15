Глава ФБР пообещал рассказать о расследовании связей Трампа с Россией

Глава ФБР Джеймс Коми пообещал в среду рассказать сенатору Шелдону Уайтхаусу о том, расследует ли это ведомство предполагаемые связи с Россией в период кампании Дональда Трампа по выборам президента США, сообщил в среду сам сенатор-демократ из штата Род-Айленд в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.
По его словам, на встрече 2 марта, в которой также принимал участие сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, Д.Коми пообещал до среды рассказать о том, идет ли такое расследование или нет.
В ФБР не ответили на просьбу Си-Эн-Эн прокомментировать, даст ли до среды Дж.Коми какие-либо комментарии по этому вопросу.
Около 370 иностранцев депортировано из Азербайджана в феврале за нелегальное пребывание в стране
ЕС посредством санкций не навяжет Кремлю свою политическую волю - посол Венгрии в Баку
Алиев совершит визит в Венгрию во второй половине 2017 года – посол в Баку
Нефть дорожает в среду после публикации отчета МЭА, цена Brent поднялась до $51,76 за баррель
Минналогов Азербайджана в январе-феврале сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 15%, план перевыполнен на 5%
SOCAR GPC выбрала технологию UNIPOL для производства полиэтилена
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от отравления газом
В Хырдалане в одной из квартир найдены тела 5 женщин, погибших от отравления газом
В микрорайоне №1 планируется по предварительным оценкам переселить 1,729 тыс. семей из домов, подлежащих сносу
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»