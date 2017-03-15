Глава ФБР пообещал рассказать о расследовании связей Трампа с Россией

Глава ФБР Джеймс Коми пообещал в среду рассказать сенатору Шелдону Уайтхаусу о том, расследует ли это ведомство предполагаемые связи с Россией в период кампании Дональда Трампа по выборам президента США, сообщил в среду сам сенатор-демократ из штата Род-Айленд в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.

По его словам, на встрече 2 марта, в которой также принимал участие сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, Д.Коми пообещал до среды рассказать о том, идет ли такое расследование или нет.

В ФБР не ответили на просьбу Си-Эн-Эн прокомментировать, даст ли до среды Дж.Коми какие-либо комментарии по этому вопросу.