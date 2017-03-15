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Регион 15.03.2017 14:42

МВД Грузии подтверждает задержание в ходе беспорядков в Батуми 75 человек - СМИ

В Министерстве внутренних дел Грузии подтверждают данные аппарата омбудсмена республики, что в ходе беспорядков в Батуми в ночь на 12 марта были задержаны 75 человек, сообщают грузинские СМИ.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что в Батуми задержаны около 40 участников беспорядков.

Как заявила в среду журналистам представитель омбудсмена Грузии в Аджарии Циала Катамадзе, судебные процессы в отношении задержанных участников беспорядков, начавшиеся накануне, продолжаться и сегодня.

"В управлении полиции Аджарии пока нам не предоставили информацию, сколько участников акции уже допрошены следователями, однако эти действия продолжаются. В полиции заявляют, что дело любого из задержанных участников акции в зависимости от идентификации их действий может быть переквалифицировано из административного правонарушения в уголовное дело", - сказала Ц.Катамадзе.

Накануне Батумский городской суд оштрафовал четырех участников беспорядков в Батуми в размере 250 лари ($100) каждого. Всем им было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]