МВД Грузии подтверждает задержание в ходе беспорядков в Батуми 75 человек - СМИ

В Министерстве внутренних дел Грузии подтверждают данные аппарата омбудсмена республики, что в ходе беспорядков в Батуми в ночь на 12 марта были задержаны 75 человек, сообщают грузинские СМИ.
Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что в Батуми задержаны около 40 участников беспорядков.
Как заявила в среду журналистам представитель омбудсмена Грузии в Аджарии Циала Катамадзе, судебные процессы в отношении задержанных участников беспорядков, начавшиеся накануне, продолжаться и сегодня.
"В управлении полиции Аджарии пока нам не предоставили информацию, сколько участников акции уже допрошены следователями, однако эти действия продолжаются. В полиции заявляют, что дело любого из задержанных участников акции в зависимости от идентификации их действий может быть переквалифицировано из административного правонарушения в уголовное дело", - сказала Ц.Катамадзе.
Накануне Батумский городской суд оштрафовал четырех участников беспорядков в Батуми в размере 250 лари ($100) каждого. Всем им было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.
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