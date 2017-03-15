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СНГ 15.03.2017 15:01

Все меньше россиян верят в то, что заказчики убийства Немцова будут найдены - опрос

Доля россиян, верящих в то, что заказчики убийства оппозиционного политика Бориса Немцова будут найдены, снижается: с 33% в 2015 году до 21% сейчас, сообщает "Левада-Центр".

Каждый второй (52%) в это не верит, показал опрос, проведенный 2-6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По данным исследования, убийство Б.Немцова у 50% россиян не вызывает никаких особых чувств. Остальные респонденты испытывают сочувствие, горе (18%), недоумение (14%), а также возмущение и тревогу (по 5%).

Проведение марша памяти Б.Немцова поддерживают 17% опрошенных, 24% относятся к этому отрицательно, а еще 49% не интересуются данной акцией. Каждый десятый (11%) затруднился ответить.

К предложению установить мемориальную табличку на месте убийства Б.Немцова в Москве положительно относятся 25% россиян (год назад - 19%), отрицательно - 43% (год назад - 37%). При этом за прошедший год значительно выросла доля респондентов, затруднившихся сформулировать свое отношение к идее установить мемориальную табличку - с 6% до 33%.

Один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пятерых человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова.

Потерпевшие считают, что дело об убийстве Б.Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.

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Тэги: РОССИЯ, НЕМЦОВ, ПАМЯТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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