Все меньше россиян верят в то, что заказчики убийства Немцова будут найдены - опрос

Доля россиян, верящих в то, что заказчики убийства оппозиционного политика Бориса Немцова будут найдены, снижается: с 33% в 2015 году до 21% сейчас, сообщает "Левада-Центр".
Каждый второй (52%) в это не верит, показал опрос, проведенный 2-6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
По данным исследования, убийство Б.Немцова у 50% россиян не вызывает никаких особых чувств. Остальные респонденты испытывают сочувствие, горе (18%), недоумение (14%), а также возмущение и тревогу (по 5%).
Проведение марша памяти Б.Немцова поддерживают 17% опрошенных, 24% относятся к этому отрицательно, а еще 49% не интересуются данной акцией. Каждый десятый (11%) затруднился ответить.
К предложению установить мемориальную табличку на месте убийства Б.Немцова в Москве положительно относятся 25% россиян (год назад - 19%), отрицательно - 43% (год назад - 37%). При этом за прошедший год значительно выросла доля респондентов, затруднившихся сформулировать свое отношение к идее установить мемориальную табличку - с 6% до 33%.
Один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.
По делу об убийстве политика в настоящее время судят пятерых человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова.
Потерпевшие считают, что дело об убийстве Б.Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.
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