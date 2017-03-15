Сирийская оппозиция возлагает на Дамаск ответственность за сложности вокруг переговоров в Астане

Межсирийские переговоры в Астане не приносят результатов, поскольку бомбардировки в Сирии продолжаются, заявил один из лидеров вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.
"Мы призывали активизировать соглашение о прекращении огня. К сожалению, до сих пор режим продолжает бомбардировки в ряде районов Сирии", - заявил М.Аллюш из Стамбула в интервью курдской телерадиовещательной компании "Рудау", опубликованном в среду.
"Поэтому все разговоры о перемирии остаются только разговорами, и переговоры не дали никаких результатов", - подчеркнул М.Аллюш, который на предыдущих раундах в Астане возглавлял делегацию вооруженной оппозиции.
14-15 марта в Астане проходит очередной раунд переговоров по Сирии. Однако накануне их начала делегация вооруженной оппозиции заявила, что не поедет в столицу Казахстана, поскольку авиация Сирии продолжает наносить удары по ряду районов Сирии в нарушение прекращения огня.
"Мы передали данные о количестве пострадавших в результате этих бомбардировок российской стороне и другим международным сторонам. Мы не хотим заявлений для прессы. Мы хотим, чтобы на деле кровопролитие прекратилось", - подчеркнул оппозиционер, который входит в состав оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП).
В среду в Астане было объявлено, что часть делегации вооруженной оппозиции все же решила приехать в казахстанскую столицу, в связи с чем переговоры решено продлить на один день.
Источник в ВКП сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что группа сирийских оппозиционеров, как ожидается, прибудет в Астану из Стамбула.
"Затем в четверг предполагаются консультации лишь на экспертном уровне с военными, касающиеся вопросов соблюдения режима прекращения огня", - сказал источник.
По его данным, представители сирийской оппозиции не будут принимать участие в пленарном заседании Астаны-3.
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