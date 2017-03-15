Власти Малайзии подтвердили личность погибшего Ким Чен Нама через образец ДНК его ребенка

Власти Малайзии заявили, что полиция смогла подтвердить: погибший в феврале в аэропорту Куала-Лумпура мужчина был сводным братом северокорейского лидера Ким Чен Намом. При идентификации использовался взятый у его ребенка образец ДНК, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, образец ДНК сына Ким Чен Нама представители малазийских властей получили ранее в среду.

Ранее сообщалось, что в Куала-Лумпуре родственникам Ким Чен Нама дали три недели, чтобы забрать его тело.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.