Власти Малайзии подтвердили личность погибшего Ким Чен Нама через образец ДНК его ребенка

Власти Малайзии заявили, что полиция смогла подтвердить: погибший в феврале в аэропорту Куала-Лумпура мужчина был сводным братом северокорейского лидера Ким Чен Намом. При идентификации использовался взятый у его ребенка образец ДНК, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, образец ДНК сына Ким Чен Нама представители малазийских властей получили ранее в среду.
Ранее сообщалось, что в Куала-Лумпуре родственникам Ким Чен Нама дали три недели, чтобы забрать его тело.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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