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Дальнее зарубежье 15.03.2017 15:13

Власти Малайзии подтвердили личность погибшего Ким Чен Нама через образец ДНК его ребенка

Власти Малайзии заявили, что полиция смогла подтвердить: погибший в феврале в аэропорту Куала-Лумпура мужчина был сводным братом северокорейского лидера Ким Чен Намом. При идентификации использовался взятый у его ребенка образец ДНК, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, образец ДНК сына Ким Чен Нама представители малазийских властей получили ранее в среду.

Ранее сообщалось, что в Куала-Лумпуре родственникам Ким Чен Нама дали три недели, чтобы забрать его тело.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, ЛИДЕР, БРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]