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Дальнее зарубежье 15.03.2017 15:34

Туск вновь обвинил внутренние и внешние силы в дестабилизации Западных Балкан

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, выступая в среду в Европарламенте в Страсбурге, напомнил, что на саммите ЕС 9 марта главы государств и правительств стран Евросоюза обсуждали обстановку на Западных Балканах.

"Всем было ясно, что внутренние и внешние силы энергично работают, чтобы дестабилизировать регион. Именно поэтому лидеры подтвердили свою безоговорочную поддержку Западных Балкан и их европейскую перспективу", - заявил Д.Туск в своем сообщении об итогах Европейского Совета 9-10 марта в Брюсселе.

Он отметил, что члены ЕС выразили свою полную приверженность поддержке ориентированных на Евросоюз реформ и текущих проектов западнобалканских стран, и подтвердил обещание ЕС содействовать стабильности и процветанию региона.

Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступивший вслед за Д.Туском, заявил об "однозначной европейской перспективе" для Западных Балкан.

Он признал, что его заявление в начале председательского мандата о том, что до 2019 года не планируется расширения Евросоюза, вызвало недоумение в странах региона. Однако переговоры о вступлении этих стран в ЕС продолжаются.

По его словам, "это наиболее сложный регион Европы", который требует со стороны ЕС особой работы, и цели Евросоюза в отношении стран Западных Балкан ясно отражены в выводах саммита 9-10 марта.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, БАЛКАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]