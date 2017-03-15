Туск вновь обвинил внутренние и внешние силы в дестабилизации Западных Балкан

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, выступая в среду в Европарламенте в Страсбурге, напомнил, что на саммите ЕС 9 марта главы государств и правительств стран Евросоюза обсуждали обстановку на Западных Балканах.
"Всем было ясно, что внутренние и внешние силы энергично работают, чтобы дестабилизировать регион. Именно поэтому лидеры подтвердили свою безоговорочную поддержку Западных Балкан и их европейскую перспективу", - заявил Д.Туск в своем сообщении об итогах Европейского Совета 9-10 марта в Брюсселе.
Он отметил, что члены ЕС выразили свою полную приверженность поддержке ориентированных на Евросоюз реформ и текущих проектов западнобалканских стран, и подтвердил обещание ЕС содействовать стабильности и процветанию региона.
Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступивший вслед за Д.Туском, заявил об "однозначной европейской перспективе" для Западных Балкан.
Он признал, что его заявление в начале председательского мандата о том, что до 2019 года не планируется расширения Евросоюза, вызвало недоумение в странах региона. Однако переговоры о вступлении этих стран в ЕС продолжаются.
По его словам, "это наиболее сложный регион Европы", который требует со стороны ЕС особой работы, и цели Евросоюза в отношении стран Западных Балкан ясно отражены в выводах саммита 9-10 марта.
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