Москва и Тегеран ожидают от Анкары активизации работы с вооруженной сирийской оппозицией - Косачев

Россия и Иран рассчитывают, что Турция активизирует свою работу с представителями вооруженной сирийской оппозиции, способствуя их полноценному участию в женевских и астанинских переговорах, заявил в среду глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Россия и Иран вправе ожидать от наших партнеров по трехстороннему формату, от турецкой стороны более активных и последовательных действий к тому, чтобы все-таки работать с сирийской вооруженной оппозицией и добиваться ее полноформатного участия и в режиме прекращения боевых действий и в процессе политических консультаций в Астане и, разумеется, в Женеве", - , сказал К.Косачев в ходе телемоста Москва-Тегеран по вопросу сирийского урегулирования.
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