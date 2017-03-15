Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17 Мар 11° 18 Мар 12°

Регион 15.03.2017 15:44

Москва и Тегеран ожидают от Анкары активизации работы с вооруженной сирийской оппозицией - Косачев

Россия и Иран рассчитывают, что Турция активизирует свою работу с представителями вооруженной сирийской оппозиции, способствуя их полноценному участию в женевских и астанинских переговорах, заявил в среду глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Россия и Иран вправе ожидать от наших партнеров по трехстороннему формату, от турецкой стороны более активных и последовательных действий к тому, чтобы все-таки работать с сирийской вооруженной оппозицией и добиваться ее полноформатного участия и в режиме прекращения боевых действий и в процессе политических консультаций в Астане и, разумеется, в Женеве", - , сказал К.Косачев в ходе телемоста Москва-Тегеран по вопросу сирийского урегулирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОСАЧЕВ, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Тегеран рассчитывает подписать в рамках визита Рухани в Москву более 10 документов - посол Ирана в РФ Песков: переговоры Путина и Роухани в Москве 28 марта готовятся Схема закупок иранской нефти предполагает в основном физические поставки - Новак Лавров отмечает заинтересованность в формате Россия-Турция-Азербайджан РФ надеется вскоре договориться о покупке иранской нефти, Промсырьеимпорт будет покупать нефть Ирана - Новак РФ и Иран обсуждают два направления объединения энергосистем - через Азербайджан или Грузию - Новак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]