Порошенко высказался за принятие закона о восстановлении территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении инициировать принятие Верховной Радой закона о восстановлении территориальной целостности страны.

"Мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным интересам Украины - закон о восстановлении территориальной целостности", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду, сообщает его пресс-служба.

При этом он выступил категорически против юридического признания части Донбасса оккупированной территорией.