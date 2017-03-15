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СНГ 15.03.2017 16:15

Порошенко высказался за принятие закона о восстановлении территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении инициировать принятие Верховной Радой закона о восстановлении территориальной целостности страны.

"Мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным интересам Украины - закон о восстановлении территориальной целостности", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду, сообщает его пресс-служба.

При этом он выступил категорически против юридического признания части Донбасса оккупированной территорией.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОРОШЕНКО, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]