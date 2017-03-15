Глава МИД Британии прибыл с неожиданным визитом в Сомали

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон совершает поездку в Сомали, о которой не было объявлено заранее, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
Новый президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, избранный в феврале, встретил Б.Джонсона в аэропорту.
М.Мохамед и Б.Джонсон, как ожидается, проведут переговоры, однако МИД Британии пока не стал разглашать их подробности.
АП отмечает, что неожиданный визит главы Б.Джонсона происходит в то время, как Сомали переживает сильную засуху, которая объявлена в стране угрозой национального масштаба. Она может повлечь опасность полномасштабного голода. Согласно оценкам ООН, засуха грозит примерно половине населения Сомали - около 6 млн человек.
При этом ситуация в Сомали является лишь частью более масштабного гуманитарного кризиса в регионе, который в ООН оценивают одним из наиболее крупных с 1945 года .
АП напоминает, что ранее власти Великобритании призывали оказать помощь Сомали в связи с засухой. Кроме этого, в среду Лондон объявил о выделении $6,1 млн группе из 13 британских благотворительных организаций Disasters Emergency Committee по заявке об оказании помощи населению Восточной Африки.
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