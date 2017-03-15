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СНГ 15.03.2017 16:29

Порошенко потребовал задерживать всех вооруженных участников транспортной блокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут задерживать всех участников транспортной блокады Донбасса, если у тех будет обнаружено оружие.

"Мы всегда будем с уважением относиться к мирным участникам любых мирных акций, пусть мы и не разделяем их требований. Но всех, кто на призыв организаторов приехать с оружием будет ехать туда с автоматами, "коктейлями Молотова" или взрывчаткой, гранатами, чтобы взрывать железнодорожные пути, как нам уже неоднократно обещали авантюристы-организаторы, будем задерживать и привлекать к ответственности, даже если они будут представляться патриотами", - сказал президент на заседании СНБО в среду.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "Гуляй Поле" в Донбассе создала политическая сила, которая считалась демократичной, либеральной и реформаторской. "Взяли и сделали - нечестно и непорядочно по отношению к стране. Разве можно таким образом отвлекать внимание от провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских срока не удосужился решить самый острый коммунальный вопрос и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины?" - сказал президент.

П.Порошенко также выразил возмущение ночными стычками участников блокады Донбасса с сотрудниками правоохранительных органов. "Ночью смотрел это позорное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали полицейских, которые прошли боевые действия, рассчитывая, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника", - сказал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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