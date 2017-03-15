Страны Восточного партнерства и Вышеградской группы определили направления совместной деятельности - МИД Белоруссии

Страны Восточного партнерства и Вышеградской группы в среду в Минске определили направления совместной деятельности, сообщил замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко по итогам встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц этих объединений.

"Мероприятие позволило обменяться мнениями и обсудить возможности и перспективы совместной деятельности в сферах взаимного интереса, как на уровне стран, так и между Восточным партнерством и Вышеградской группой", - сказал О.Кравченко журналистам в среду в Минске.

По его словам, в ходе сегодняшней дискуссии был обсужден ряд важных вопросов региональной и общеевропейской повестки дня, включая развитие сотрудничества на местном и региональном уровне, модернизацию транспортной инфраструктуры, совместимость и трансграничное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере образования.

"Делегации выступили с предложениями по ряду инициатив, проектов и мероприятий. Они будут совместно реализованы странами Восточного партнерства и Вышеградской группы", - сказал О.Кравченко.

Он обратил внимание, что Белоруссия впервые является принимающей стороной и соорганизатором встречи в таком формате. "Это свидетельствует об общности интересов наших стран, а также стремлении развивать партнерство и дружественные отношения в нынешней непростой международной обстановке", - заметил О.Кравченко.

Представитель белорусского МИДа также выразил надежду, что проведение подобных мероприятий продолжится и "приведет к ощутимому прогрессу в достижении наших общих целей в регионе".

По словам О.Кравченко, результаты сегодняшних консультаций внесут вклад в повестку и практические итоги встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Восточного партнерства, которая состоится 12 апреля текущего года в Варшаве в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства в Брюсселе.