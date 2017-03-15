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Происшествия 15.03.2017 13:51

В Хырдалане в одной из квартир найдены тела 5 женщин, погибших от отравления газом

В городе Хырдалан в одной из квартир обнаружены тела пяти женщин.

«По данным Апшеронского РУП, в одной из квартир в городе Хырдалан обнаружены тела пяти женщин, которые по предварительной оценке погибли в результате отравления газом», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

Две из погибших были студентками и снимали квартиру, остальные женщины были их родственницами.

По факту ведется расследование.

Р.Бабаев

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Тэги: ГАЗ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]