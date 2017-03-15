В Хырдалане в одной из квартир найдены тела 5 женщин, погибших от отравления газом

В городе Хырдалан в одной из квартир обнаружены тела пяти женщин.

«По данным Апшеронского РУП, в одной из квартир в городе Хырдалан обнаружены тела пяти женщин, которые по предварительной оценке погибли в результате отравления газом», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.

Две из погибших были студентками и снимали квартиру, остальные женщины были их родственницами.

По факту ведется расследование.

Р.Бабаев