В Хырдалане в одной из квартир найдены тела 5 женщин, погибших от отравления газом

В городе Хырдалан в одной из квартир обнаружены тела пяти женщин.
«По данным Апшеронского РУП, в одной из квартир в городе Хырдалан обнаружены тела пяти женщин, которые по предварительной оценке погибли в результате отравления газом», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД.
Две из погибших были студентками и снимали квартиру, остальные женщины были их родственницами.
По факту ведется расследование.
Р.Бабаев
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