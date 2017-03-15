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Транспорт и связь 15.03.2017 13:58

AZALJET начинает выполнение рейсов из Москвы в Гянджу и Габалу

Низкобюджетный бренд ЗАО «Азербайджанские авиалиний» AZALJET со среды начал выполнение регулярных рейсов из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана, отмечается в сообщении AZAL.

"По случаю выполнению первого рейса Москва-Гянджа 15 марта при участии вице-президента авиакомпании AZAL Эльдара Гаджиева и генерального директора аэропорта «Внуково» Василия Александрова, состоялось торжественное мероприятие", - подчеркивается в сообщении.

Рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. В рамках рейсов будет применяться концепция веса - стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.

В настоящее время AZAL совершает регулярные рейсы в четыре российских города. Так, помимо «Внуково» AZALJET выполняет рейсы в московский аэропорт Домодедово, Санкт-Петербург («Пулково»), Казань и Минеральные воды. Действует также регулярный рейс из Гянджи в Санкт-Петербург.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]