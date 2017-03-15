AZALJET начинает выполнение рейсов из Москвы в Гянджу и Габалу

Низкобюджетный бренд ЗАО «Азербайджанские авиалиний» AZALJET со среды начал выполнение регулярных рейсов из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана, отмечается в сообщении AZAL.
"По случаю выполнению первого рейса Москва-Гянджа 15 марта при участии вице-президента авиакомпании AZAL Эльдара Гаджиева и генерального директора аэропорта «Внуково» Василия Александрова, состоялось торжественное мероприятие", - подчеркивается в сообщении.
Рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.
Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. В рамках рейсов будет применяться концепция веса - стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.
В настоящее время AZAL совершает регулярные рейсы в четыре российских города. Так, помимо «Внуково» AZALJET выполняет рейсы в московский аэропорт Домодедово, Санкт-Петербург («Пулково»), Казань и Минеральные воды. Действует также регулярный рейс из Гянджи в Санкт-Петербург.
Н.Аббасова
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