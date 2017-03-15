Carlsberg планирует выйти на рынок безалкогольных напитков Азербайджана

Carlsberg Azerbaijan планирует выйти на рынок безалкогольных напитков Азербайджана, сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» директор по маркетингу компании Руслан Беисов.
«Мы не хотим заходить на рынки лимонадов и тому подобное. В Азербайджане объемы этого рынка падают. Потребители отдают все больше предпочтения натуральным и более здоровым напиткам», - сказал Р.Беисов.
По его словам, компания планирует начать выход на рынок безалкогольных напитков с импорта кваса.
«Наш продукт «Квас Тарас» – квас №1 в Украине. Мы хотим начать ввозить его сюда. Если продажи пойдут, то мы планируем локализовать его производство здесь. Думаю, что бизнес будет не очень большой, но нам интересно, потому что мы хотим развивать данную линейку продуктов. В долгосрочном плане эта категория имеет потенциал», - сказал Р.Беисов.
Помимо этого, по его словам, компания намерена расширить линейку алкогольных напитков, продаваемых в Азербайджане.
«Мы хотим привезти в Азербайджан наш флагманский бренд – Carlsberg, немецкий бренд Holsten, несколько новых для Азербайджана видов пива "Балтика", французское пиво номер один Kronenbourg, причем его премиум-версию Kronenbourg 1664. Мы планируем привезти алкогольный лимонад Garage. Это все планы на 2017 год. Мы хотим привезти, дать попробовать местному потребителю. Если продажи будут хорошими, хотим локализовать их производство. Мощности завода позволяют это сделать», - сказал Р.Беисов.
По его словам, в этом году компания демонстрирует рост продаж.
Завод располагается в городе Хырдалан, в 10 км от Баку. Он входит в Carlsberg Group c 2008 года, и в мае 2009 года завод был открыт после реконструкции. Компания имеет долю пивоваренного рынка Азербайджана в 75%.
С 14 февраля 2017 года ООО «Балтика-Баку» переименовано в ООО «Carlsberg Azerbaijan». Этот шаг проведен с целью дальнейшей интеграции компании в Carlsberg Group.
Производственная мощность завода — 10 млн декалитров в год. Компания обеспечивает рабочими местами порядка 190 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода превышает 47 млн манатов. Компания выпускает пиво под такими брендами как Xırdalan, Tuborg, «Балтика 7», «Балтика 0», «Балтика 9», Xırdalan Draft, Kuler, Əfsanə, «Жигулевское фирменное».
А.Ахундов
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