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СНГ 15.03.2017 17:16

В Белоруссии задержали хакеров, похитивших 8 млн евро с банковских карт

Участники преступной группы, похитившей более 8 млн евро с банковских карт, задержаны в Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в среду.

"Следственным комитетом республики Белоруссия при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран. Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 млн евро", - проинформировали в СК.

Там подчеркнули, что четыре участника группы, включая лидера, были установлены и задержаны правоохранительными органами Белоруссии. В ходе расследования Европол организовывал оперативные совещания в Гааге, а также помогал аналитической информацией и сбором заявлений потерпевших.

"Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения", - рассказали в СК.

Киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций. В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными, отметили в Следственном комитете.

Судом Фрунзенского района Минска в ходе разбирательств по этому делу одному из фигурантов уже вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет.

В СК подчеркнули важную роль международного сотрудничества в расследовании подобных дел. "Данное дело - очередное подтверждение тому, что успех расследования преступлений в сфере информационных технологий зависит от взаимодействия на международном уровне. Выражаем благодарность европейским правоохранителям, в том числе Кипра, за их вклад в установление обстоятельств кибермошенничества", - отметил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Сушко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СК, ХАКЕРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]