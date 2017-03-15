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СНГ 15.03.2017 17:31

Назарбаев будет вносить миротворческие инициативы по Сирии - МИД Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит предоставлять площадку для проведения переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил замминистра иностранных дел Казахстан Акылбек Камалдинов.

"Президент Казахстана будет не только предоставлять место для мирных переговоров по Сирии, но и также предлагать миротворческие инициативы", - сказал он в среду на брифинге.

Астана остается подходящим местом для будущих переговоров, добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ИНИЦИАТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]