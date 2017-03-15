Назарбаев будет вносить миротворческие инициативы по Сирии - МИД Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит предоставлять площадку для проведения переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил замминистра иностранных дел Казахстан Акылбек Камалдинов.
"Президент Казахстана будет не только предоставлять место для мирных переговоров по Сирии, но и также предлагать миротворческие инициативы", - сказал он в среду на брифинге.
Астана остается подходящим местом для будущих переговоров, добавил он.
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