Европе предоставился шанс занять лидирующее положение в мировой торговле, считает Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер видит новый шанс для Европейского союза в дистанцировании США от многосторонних торговых соглашений.
"Это вызывает сожаление. Но следует понять, что нам предоставляется шанс", - заявил глава Еврокомиссии, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с сообщением об итогах саммита ЕС 9-10 марта в Брюсселе.
По его мнению, все больше стран Азии, Африки и других регионов будут понимать, что им необходим лидер, и ЕС подхватит это лидерство.
"Мир ожидает Европу, и мы должны ответить на ожидания мира. Это причина, по которой мы постараемся как можно скорее заключить соглашение с Японией. Мы не будем соглашаться на условия, которые нам не подходят, но будем идти к цели, которую определили, - сказал Ж.-К.Юнкер.
При этом он отметил необходимость того, чтобы до конца переговоров с Японией член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем встретилась с европейскими социальными партнерами - предпринимателями и представителями профсоюзов. Тем самым, считает председатель Еврокомиссии, Брюсселю удастся избежать заключения коммерческого соглашения в условиях изоляции от социальных партнеров и гражданского общества ЕС.
Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС
Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви
Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества
Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления - Bank of America Merrill Lynch
Курс манат/доллар на 16 марта - 1,7282 AZN/$1
Миллер: Москва рассчитывает поставлять при помощи Армении электроэнергию в Иран по обменным операциям
Задымление произошло в бакинском метрополитене
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от отравления газом
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»