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Дальнее зарубежье 15.03.2017 17:42

Европе предоставился шанс занять лидирующее положение в мировой торговле, считает Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер видит новый шанс для Европейского союза в дистанцировании США от многосторонних торговых соглашений.

"Это вызывает сожаление. Но следует понять, что нам предоставляется шанс", - заявил глава Еврокомиссии, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с сообщением об итогах саммита ЕС 9-10 марта в Брюсселе.

По его мнению, все больше стран Азии, Африки и других регионов будут понимать, что им необходим лидер, и ЕС подхватит это лидерство.

"Мир ожидает Европу, и мы должны ответить на ожидания мира. Это причина, по которой мы постараемся как можно скорее заключить соглашение с Японией. Мы не будем соглашаться на условия, которые нам не подходят, но будем идти к цели, которую определили, - сказал Ж.-К.Юнкер.

При этом он отметил необходимость того, чтобы до конца переговоров с Японией член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем встретилась с европейскими социальными партнерами - предпринимателями и представителями профсоюзов. Тем самым, считает председатель Еврокомиссии, Брюсселю удастся избежать заключения коммерческого соглашения в условиях изоляции от социальных партнеров и гражданского общества ЕС.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ТОРГОВЛЯ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]