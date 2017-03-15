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Регион 15.03.2017 14:46

Путин надеется на успешное проведение конституционной реформы в Армении

Россия надеется, что Армения успешно пройдет нынешний этап своего развития, связанный с предстоящими парламентскими выборами и конституционной реформой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ваш визит проходит на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении. Намечаются выборы - 2 апреля - в Национальное собрание, все это связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития", - сказал В.Путин, принимая в Кремле президента Армении Сержа Саргсяна.

"Мы искренне желаем вам успехов", - добавил В.Путин.

Президент РФ напомнил, что 3 апреля Россия и Армения отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что "за эти годы отношения между двумя государствами приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер".

"За эти годы много произошло событий, но отношения между Россией и Арменией всегда строились на очень глубоких корнях, уходящих в века. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития", - сказал президент РФ.

В свою очередь С.Саргсян выразил надежду, что переговоры в Москве будут конструктивными.

"Этот год юбилейный для наших отношений. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы связаны с периодом тесного сотрудничества", - сказал президент Армении.

"Характер наших отношений диктует повестку. Я очень-очень уверен, что сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдет в атмосфере полного взаимодоверия", - отметил С.Саргсян, поблагодарив главу российского государства за приглашение.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]