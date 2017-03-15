Путин надеется на успешное проведение конституционной реформы в Армении

Россия надеется, что Армения успешно пройдет нынешний этап своего развития, связанный с предстоящими парламентскими выборами и конституционной реформой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ваш визит проходит на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении. Намечаются выборы - 2 апреля - в Национальное собрание, все это связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под вашим руководством пройдет этот этап своего развития", - сказал В.Путин, принимая в Кремле президента Армении Сержа Саргсяна.
"Мы искренне желаем вам успехов", - добавил В.Путин.
Президент РФ напомнил, что 3 апреля Россия и Армения отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что "за эти годы отношения между двумя государствами приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер".
"За эти годы много произошло событий, но отношения между Россией и Арменией всегда строились на очень глубоких корнях, уходящих в века. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития", - сказал президент РФ.
В свою очередь С.Саргсян выразил надежду, что переговоры в Москве будут конструктивными.
"Этот год юбилейный для наших отношений. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы связаны с периодом тесного сотрудничества", - сказал президент Армении.
"Характер наших отношений диктует повестку. Я очень-очень уверен, что сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдет в атмосфере полного взаимодоверия", - отметил С.Саргсян, поблагодарив главу российского государства за приглашение.
Около 370 иностранцев депортировано из Азербайджана в феврале за нелегальное пребывание в стране
ЕС посредством санкций не навяжет Кремлю свою политическую волю - посол Венгрии в Баку
Алиев совершит визит в Венгрию во второй половине 2017 года – посол в Баку
Нефть дорожает в среду после публикации отчета МЭА, цена Brent поднялась до $51,76 за баррель
Минналогов Азербайджана в январе-феврале сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 15%, план перевыполнен на 5%
SOCAR GPC выбрала технологию UNIPOL для производства полиэтилена
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от отравления газом
В Хырдалане в одной из квартир найдены тела 5 женщин, погибших от отравления газом
В микрорайоне №1 планируется по предварительным оценкам переселить 1,729 тыс. семей из домов, подлежащих сносу
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»