Руководители генштабов стран СНГ обсудили вопросы антитеррора на опыте боевых действий ВС РФ в Сирии

Военные аспекты противодействия международному терроризму по опыту боевых действий российской армии в Сирии обсудили в среду на конференции в Москве начальники генеральных штабов вооруженных сил (ВС) государств-участников СНГ, сообщает Минобороны РФ.

"На базе Военной академии Генерального штаба ВС РФ проведена международная конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств - участников СНГ. Участники конференции обсудили широкий спектр вопросов, касающихся военных аспектов противодействия международному терроризму по опыту боевых действий ВС России в Сирии", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

В форуме приняли участие делегации России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Конференция открыла цикл совместных мероприятий, посвященных 25-летию Совета министров обороны государств участников СНГ, направленных на решение практических вопросов в сфере обороны и безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Минобороны РФ также напоминает, что ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов "на встрече с армянским коллегой высказал мнение, что в условиях усиления угроз терроризма и нестабильности на границах Содружества необходимы слаженные и энергичные действия по их отражению и тесное взаимодействие оборонных ведомств для формирования адекватных механизмов реагирования". "По его словам, на конференции начальники генеральных штабов вооруженных сил стран СНГ смогут обсудить подобные совместные механизмы. По мнению Герасимова, обмен опытом по борьбе с терроризмом - это очередной шаг в укреплении вооруженных сил государств Содружества и обеспечении как совместной, так и национальной безопасности", - сказано в пресс-релизе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.