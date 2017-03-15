ЕС посредством санкций не навяжет Кремлю свою политическую волю - посол Венгрии в Баку

Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки убежден в неэффективности экономических санкций ЕС против России.

«Мы (Венгрия - ИФ) с Россией строим прагматические отношения. Не скрываем, что и мы пострадали от санкций. Считаем, что они не самым лучшимспособом влияют на ситуацию. Политическую волю, такой большой стране как Россия, экономическими санкциями не навязать. Мы считаем это не реалистичным», - сказал И.Ласлоцки в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Венгрия стремится довести до сведения своих союзников по ЕС, что настало время для пересмотра политики, проводимой в отношении Москвы.

«Мы члены Евросоюза, и будем действовать, как и все члены ЕС. С другой стороны, мы выступаем на различных платформах Евросоюза и разъясняем наши позиции партнерам. Стараемся объяснить нашим коллегам и союзникам по Евросоюзу, что может, настало время пересмотра политики, проводимой против Москвы. Так как желаемых результатов санкции против Кремля не дали», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде