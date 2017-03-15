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СНГ 15.03.2017 20:05

Лаврентьев заявляет, что надо помешать сторонникам военного пути решения проблемы Сирии

Определенные силы намерены воспрепятствовать мирным переговорам и выступают за военное разрешение кризиса в Сирии, сообщил специальный представитель президента России, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Есть силы, которые не просто нарушить ход астанинского процесса, и в том числе переговорного процесса в Женеве, но и хотят вообще сорвать возможность проведения каких-либо мирных переговоров, в том числе по политическому урегулированию. Есть силы, которые именно выступают за военный путь решения сирийского кризиса. Нам всем нужно этому противостоять", - сообщил он на брифинге в среду.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОТИВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]