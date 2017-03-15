Лаврентьев заявляет, что надо помешать сторонникам военного пути решения проблемы Сирии

Определенные силы намерены воспрепятствовать мирным переговорам и выступают за военное разрешение кризиса в Сирии, сообщил специальный представитель президента России, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Есть силы, которые не просто нарушить ход астанинского процесса, и в том числе переговорного процесса в Женеве, но и хотят вообще сорвать возможность проведения каких-либо мирных переговоров, в том числе по политическому урегулированию. Есть силы, которые именно выступают за военный путь решения сирийского кризиса. Нам всем нужно этому противостоять", - сообщил он на брифинге в среду.