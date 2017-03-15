Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17 Мар 10° 18 Мар 12°

Дальнее зарубежье 15.03.2017 18:10

Брюссель увязывает мораторий на смертную казнь в Белоруссии с упрощением визового режима с ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что шаги Белоруссии по пути демократизации общества, в частности отмена смертной казни, могут сыграть положительную роль в упрощении визового режима с Евросоюзом.

"Мы приветствуем те шаги, которые были сделаны по налаживанию диалога с гражданским обществом. Белорусские власти показали, что готовы двигаться вперед", - сказал Д.Рейндерс журналистам в среду в Минске.

"Призываем к введению моратория на смертную казнь", - заявил он.

По словам Д.Рейндерса, важно налаживать диалог в обществе на тему отмены смертной казни; не менее важно демонстрировать в республике верховенство закона.

"Это может положительно отразиться на вопросе по упрощению визового режима (с Евросоюзом - ИФ)", - сказал Д.Рейндерс.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В ноябре 2016 года стало известно об исполнении в Белоруссии трех смертных приговоров - в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора, что осудили ЕС, ОБСЕ и Amnesty International.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, КАЗНЬ


Похожие новости


Лукашенко выступает за диверсификацию зарубежных инвестиций в Белоруссию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]