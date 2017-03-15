Брюссель увязывает мораторий на смертную казнь в Белоруссии с упрощением визового режима с ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что шаги Белоруссии по пути демократизации общества, в частности отмена смертной казни, могут сыграть положительную роль в упрощении визового режима с Евросоюзом.

"Мы приветствуем те шаги, которые были сделаны по налаживанию диалога с гражданским обществом. Белорусские власти показали, что готовы двигаться вперед", - сказал Д.Рейндерс журналистам в среду в Минске.

"Призываем к введению моратория на смертную казнь", - заявил он.

По словам Д.Рейндерса, важно налаживать диалог в обществе на тему отмены смертной казни; не менее важно демонстрировать в республике верховенство закона.

"Это может положительно отразиться на вопросе по упрощению визового режима (с Евросоюзом - ИФ)", - сказал Д.Рейндерс.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В ноябре 2016 года стало известно об исполнении в Белоруссии трех смертных приговоров - в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора, что осудили ЕС, ОБСЕ и Amnesty International.