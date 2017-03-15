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Внешняя политика 15.03.2017 14:17

Назарбаев совершит визит в Азербайджан в начале апреля – посольство в Баку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит 2-3 апреля официальный визит в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в казахстанском посольстве в Баку.

«Президент Нурсултан Назарбаев совершит официальный визит в Азербайджан 2-3 апреля. В рамках визита в Баку стороны планируют подписать четыре документа»,- отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, визит Н.Назарбаева в Азербайджан планировался осенью 2016 года. Однако, из-за болезни казахстанского лидера, визит был отложен.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЗАРБАЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]