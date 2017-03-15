Назарбаев совершит визит в Азербайджан в начале апреля – посольство в Баку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит 2-3 апреля официальный визит в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в казахстанском посольстве в Баку.

«Президент Нурсултан Назарбаев совершит официальный визит в Азербайджан 2-3 апреля. В рамках визита в Баку стороны планируют подписать четыре документа»,- отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, визит Н.Назарбаева в Азербайджан планировался осенью 2016 года. Однако, из-за болезни казахстанского лидера, визит был отложен.

Ф.Исазаде