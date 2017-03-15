Около 370 иностранцев депортировано из Азербайджана в феврале за нелегальное пребывание в стране

Около 370 иностранных граждан были депортированы из Азербайджана в феврале текущего года за нарушение миграционного режима пребывания в стране, сообщает пресс-служба Государственной Миграционной Службы.

"В феврале было принято решение о депортации в административном порядке за территорию Азербайджана 368 иностранцев за нелегальное пребывание в стране", - отмечает служба.

Кроме того 1,157 тыс. нелегалам было предписано покинуть территорию республики в течение 48 часов.

В общей сложности на территории Азербайджана в феврале были выявлены 1,767 тыс. нелегальных мигрантов.

"19 из них взамен утерянных были выданы новые документы, разрешающие временное или постоянное проживание на территории Азербайджана, также было легализовано нахождение 223 человек в республике", - отмечает ГМС.

Р.Бабаев