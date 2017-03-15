Германская полиция провела обыски в офисах Audi

Полиция Германии провела обыск в офисах и домах топ-менеджеров компании Audi AG по подозрению, что компания может быть причастна к фальсификации результатов тестов на выбросы автомобилями вредных веществ в атмосферу, сообщает MarketWatch.
Следователи проверяют возможную причастность сотрудников Audi, дочерней компании немецкого производителя автомобилей Volkswagen, к мошенническим действиям руководства Volkswagen, в результате которых около 11 млн дизельных автомобилей по всему миру получили фальсифицированные заключения тестов на выбросы.
"Мы активно сотрудничаем со следствием. Добраться до истины - в наших же интересах", - заявил представитель Audi.
Audi занималась разработкой ряда двигателей для Volkswagen, которые выбрасывали недопустимое количество вредных газов в атмосферу, однако получили положительные результаты лабораторных тестов.
Ранее Volkswagen признали виновным в преступном сговоре и мошенничестве с показателями выбросов в США и обязали выплатить штрафы и компенсации покупателям в общей сумме на $25 млрд.
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