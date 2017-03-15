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Дальнее зарубежье 15.03.2017 18:29

Германская полиция провела обыски в офисах Audi

Полиция Германии провела обыск в офисах и домах топ-менеджеров компании Audi AG по подозрению, что компания может быть причастна к фальсификации результатов тестов на выбросы автомобилями вредных веществ в атмосферу, сообщает MarketWatch.

Следователи проверяют возможную причастность сотрудников Audi, дочерней компании немецкого производителя автомобилей Volkswagen, к мошенническим действиям руководства Volkswagen, в результате которых около 11 млн дизельных автомобилей по всему миру получили фальсифицированные заключения тестов на выбросы.

"Мы активно сотрудничаем со следствием. Добраться до истины - в наших же интересах", - заявил представитель Audi.

Audi занималась разработкой ряда двигателей для Volkswagen, которые выбрасывали недопустимое количество вредных газов в атмосферу, однако получили положительные результаты лабораторных тестов.

Ранее Volkswagen признали виновным в преступном сговоре и мошенничестве с показателями выбросов в США и обязали выплатить штрафы и компенсации покупателям в общей сумме на $25 млрд.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, ПОЛИЦИЯ, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]