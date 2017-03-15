Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от отравления газом

Апшеронская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти пяти женщин, тела которых были обнаружены в среду в полдень в одной из квартир в городе Хырдалан, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
«15 марта в квартире №4 дома №6 в 26-м квартале города Хырдалан были обнаружены тела пятерых женщин: жительницы Гянджи Мелек Аббасовой (1992 г.р.) и жительниц Балакенского района Нубар Мусаевой (1974 г.р.), Тураны Ханлаевой (2000 г.р.), Ламии Ханлаевой (1999 г.р.) и Айтен Мусазаде (1993 г.р.)», - сказано в сообщении Генпрокуратуры.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия» УК Азербайджана.
Следствие изъяло в качестве вещественного доказательства газовую печь.
Как сообщалось ранее, две из погибших были студентками и они арендовали квартиру, где произошел инцидент.
Р.Бабаев
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