25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в Дамаске - агентство САНА

По меньшей мере 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в столице Сирии в среду, сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в руководстве полиции.

По данным источника, в результате теракта многие гражданские лица получили ранения.

Корреспондент САНы на месте сообщает, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании Дворца правосудия.