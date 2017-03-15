РФ и Армения создают совместный инвестфонд

Российский фонд прямых инвестиций и армянская госкомпания "МСП Инвестиции" договорились о создании российско-армянского инвестиционного фонда.

Соответствующее соглашение было подписано в среду на полях переговоров президентов России Владимира Путина и Армении Сержа Саргсяна в Москве, сообщил РФПИ.

"Создаваемый фонд будет способствовать дальнейшему развитию наших экономик за счет реализации проектов в таких приоритетных отраслях, как сельское хозяйство, промышленное производство, транспортно-логистическая инфраструктура и высокие технологии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.