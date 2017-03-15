Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17 Мар 11° 18 Мар 12°

СНГ 15.03.2017 16:05

РФ и Армения создают совместный инвестфонд

Российский фонд прямых инвестиций и армянская госкомпания "МСП Инвестиции" договорились о создании российско-армянского инвестиционного фонда.

Соответствующее соглашение было подписано в среду на полях переговоров президентов России Владимира Путина и Армении Сержа Саргсяна в Москве, сообщил РФПИ.

"Создаваемый фонд будет способствовать дальнейшему развитию наших экономик за счет реализации проектов в таких приоритетных отраслях, как сельское хозяйство, промышленное производство, транспортно-логистическая инфраструктура и высокие технологии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИНВЕСТФОНД


Похожие новости


Путин надеется на успешное проведение конституционной реформы в Армении Президент Армении посетит Россию Министр обороны Армении рассматривает российскую военную базу России в Гюмри как ответ на возможные угрозы в регионе со стороны Турции Президент Армении приедет с официальным визитом в Москву, готовится его встреча с Путиным - Лавров Лавров совершит визит в Армению Глава МИД Армении обсудит в Москве карабахскую проблему

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]