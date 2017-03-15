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СНГ 15.03.2017 16:07

Путин в четверг примет грамоты у послов 18 стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг примет верительные грамоты у послов иностранных государств, церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Верительные грамоты В.Путину вручат 18 вновь прибывших послов: Вардан Суренович Тоганян (Армения), Абдул Каюм Кучай (Афганистан), Жан Артур Режибо (Бельгия), Рене Кото Сунон (Бенин), Антонио Луис Эспинола Салгадо (Бразилия), Гисела Аталида Годинес Сасо (Гватемала), Гари Корен (Израиль), Хайдар Мансур Хади (Ирак), Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов (Казахстан), Фахад Мохамед Аль-Аттыйя (Катар), Артуро Фурнье Фасио (Коста-Рика), Риши Рам Гхимире (Непал), Луис Бенхамин Чимой Артеага (Перу), Абду Салам Диалло (Сенегал), Мохаммед Али Шихи (Тунис), Хюсейин Лазип Дириоз (Турция), Родриго Хосе Ньето Матурана (Чили), Ив Россье (Швейцария).

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОСЛЫ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]