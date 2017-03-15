Нефть дорожает в среду после публикации отчета МЭА, цена Brent поднялась до $51,76 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в среду после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), указавшего на успешное выполнение государствами ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи нефти в январе-феврале 2017 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 увеличилась на $0,84 (1,65%) - до $51,76 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,91 (1,91%) - до $48,63 за баррель.
"За первые два месяца этого года выполнение соглашения странами ОПЕК в среднем достигло 98%, хотя на показатель сильно влияет добыча Саудовской Аравией, которая исполняет соглашение на 135%", - отмечается в отчете МЭА.
Россия, по данным МЭА, на настоящее время выполнила обязательства на 40%, сократив добычу на 119 тыс. б/с. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. б/с - 11,247 млн б/с (уровень октября 2016 года) до 10,947 млн б/с. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что Россия достигнет уровня снижения добычи нефти в 300 тыс. б/с в конце апреля.
Данные ОПЕК, опубликованные накануне, указали на увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в феврале текущего года на 263 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до более 10 млн б/с. Уровень добычи в стране, однако, остался ниже показателя, согласованного в рамках договоренности о сокращении производства нефти государствами ОПЕК.
Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило во вторник, что государство по-прежнему привержено задаче стабилизации мирового рынка нефти. "Саудовская Аравия заверяет участников рынка, что она имеет приверженность и решимость стабилизировать мировой рынок нефти, тесно взаимодействуя с другими присоединившимися членами и не-членами ОПЕК", - говорится в заявлении.
Согласно оценкам МЭА, государства не-ОПЕК, также участвующие в соглашении о сокращении производства нефти, выполняли его условия в январе-феврале лишь на 37%.
Поддержку ценам на нефть в среду также оказывают данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 531 тыс. баррелей.
Официальные данные о запасах нефти в США будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,5 млн баррелей.
Рост запасов нефти как в США, так и в других странах мира, за последнее время связан с существенным увеличением добычи государствами ОПЕК в последние месяцы 2016 года, говорится в отчете МЭА.
По данным организации, коммерческие запасы нефти в промышленно развитых странах в январе 2017 года выросли впервые за шесть месяцев - на 48 млн баррелей, или порядка 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), превысив 3 млрд баррелей.
Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в период между сентябрем и ноябрем прошлого года на 580 тыс. б/с, утверждает МЭА.
Нефть, экспортируемая ОПЕК, направилась в американские хранилища и привела к росту запасов нефти в США до очередного рекорда на прошлой неделе, говорится в отчете агентства.
Согласно прогнозу Goldman Sachs, мировой спрос на нефть превысит предложение во втором квартале 2017 года благодаря сокращению добычи странами ОПЕК, несмотря на ожидаемый рост добычи сланцевой нефти в США.
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